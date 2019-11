Casado demana el «vot prestat» als socialistes i als partidaris de Vox i Cs

El líder del PP, Pablo Casado, va sol·licitar, ahir, la concentració dels suports al voltant del seu partit i va demanar el «vot prestat» als votants socialistes, així com als de Vox i Ciutadans, als quals va demanar «amb tota humilitat» que el votin perquè «Espanya se la juga» el 10-N. En el míting de tancament de campanya a la plaça de toros de Las Ventas de Madrid davant 2.000 persones i altres 1.500 que van quedar fora, segons l'organització, es va dirigir d'aquesta manera tant als socialistes «de bona fe als quals els fa mal Espanya», així com als partidaris de Vox i Cs que «en algun moment van decidir deixar de votar» el PP.

Utilitzant un símil taurí va explicar que de la mateixa forma que «quan cal donar una orella a un torero tot el públic ha d'anar junt, amb un mocador blanc, ara cal anar amb una papereta que només pot ser per al PP». Perquè l'alternativa és «o PP o PSOE, o PP o crisi, o PP o divisió», va advertir, després de prometre un «projecte transversal» per governar per a tots els espanyols «fins i tot per als nacionalistes».

Es va comprometre de nou que «el PP no facilitarà en cap cas una investidura de Sánchez» i que si té un sol escó més que els socialistes es presentarà per ser president i desbloquejar la situació política a Espanya. «Hem d'unir esforços al voltant de l'únic projecte que pot derrotar Sánchez», va dir.

Casado va expressar el seu «respecte» pels líders i votants de Cs i Vox, però davant la «gravetat de la situació que hi ha a Espanya», va dir que es dirigia a ells «amb tota humilitat» perquè necessiten el seu suport per desallotjar Sánchez del Govern i recuperar el progrés econòmic i garantir la unitat nacional. «Cal anar tots junts al voltant de PP. Si fem el que vam fer a l'abril, tindrem el que va passar a l'abril», va destacar el líder del PP.

Pablo Casado va apel·lar a l'esperit d'Espanya Suma per aglutinar el vot en la seva formació i va dir que el Partit Popular, que té «programa, balanç de gestió i els millors equips», el que necessita és que li donin «aquesta oportunitat de governar». «Apel·lo a tots aquests votant per demanar-los el seu vot prestat i dir-los que ara també el necessitem perquè aquest és un projecte transversal i per a tots els espanyols», va reiterar.

La número dos del PP per Madrid, l'exministra i expresidenta del Congrés Ana Pastor, va considerar que Casado és «necessari per a Espanya» perquè és «l'únic capaç d'unir tots els espanyols», mentre que Sánchez es comporta com un «venedor de fum» i un «xèrif» que creu que mana sobre la Fiscalia.