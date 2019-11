Junqueras demana al Tribunal Suprem que el deixi ser candidat

El dirigent d'ERC, Oriol Junqueras, a la presó per delictes de sedició i de malversació, va demanar ahir al Tribunal Suprem que li permeti ser candidat a les eleccions generals de demà encara que el seu nom no figuri a les paperetes. Així consta en l'escrit enviat per la representació legal de l'exvicepresident de la Generalitat de Catalunya, condemnat a 13 anys de presó pel Suprem. Amb aquest escrit responia l'acord de la Junta Electoral de negar-li la condició d'elegible; l'organisme considera que no compleix els requisits que fixa la Llei Orgànica de Règim Electoral General. Segons la JEC, Junqueras no pot concórrer a les eleccions perquè la seva situació no s'ajusta a l'article 6.2, que diu que «els condemnats per sentència ferma, a pena privativa de llibertat, en el període que duri la pena» són inelegibles. ERC denuncia que un acte del Suprem del 14 d'octubre posposa l'execució de la pena fins que el Tribunal de Luxemburg resolgui què passa amb la seva immunitat.