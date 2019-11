Per videoconferència, al míting de JxCat celebrat a les Cotxeres de Santa, a Barcelona, l'expresident català Carles Puigdemont va demanar el vot per JxCat, ahir, perquè no van «sobrats» i necessiten obtenir un grup propi al Congrés, des del qual volen «plantar cara» al cap del Govern en funcions, Pedro Sánchez, al que ha retret que actuï com un «xèrif». En l'acte polític, el candidat «juntaire» al Senat, Roger Espanyol, va tocar el saxo.