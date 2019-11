Sánchez presenta els socialistes com «l'esperança» en contraposició amb els extremismes

«Aquí hi ha la Catalunya que nosaltres defensem. No hi ha una Catalunya, hi ha moltes Catalunyes, afortunadament, com no solament hi ha una Espanya, hi ha moltes Espanyes, afortunadament», va defensar.

Intervenció de Batet

Prèviament, Iceta havia demanat el vot per «acabar amb el bloqueig, derrotar la dreta i derrotar a l'independentisme, perquè solament hi haurà un govern de dretes segrestat per Vox i Cs o un govern progressista».

Va insistir en la necessitat de votar el projecte encapçalat per Sánchez davant d'un bloc de la dreta que veu acomplexat per l'altra dreta i davant d'un independentisme que «ha abandonat el catalanisme que representava Tarradellas: el catalanisme inclusiu que no tallava carreteres i tancava universitats».