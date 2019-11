Ampli dispositiu policial per blindar Catalunya durant la jornada electoral

Un dispositiu conjunt dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil garantirà la seguretat i normalitat de les eleccions generals a Catalunya, en què la policia catalana té activats tots els efectius disponibles del cos. Per part de la Policia i la Guàrdia Civil, uns 2.500 agents de reforç estaran preparats per actuar a petició dels Mossos, que vigilaran tots els col·legis electorals perquè la jornada d'avui transcorri amb tranquil·litat, tal com preveu que passi la policia catalana, que no ha volgut donar cap xifra oficial d'efectius desplegats.

Un binomi de Mossos vigilarà cada punt de votació, i el cos català serà el responsable d'executar el dispositiu «Urna», si bé estaran en coordinació amb els altres cossos a través del Centre de coordinació operativa (Cecor) a la Conselleria d'Interior per a qualsevol eventualitat.



«Màxima activació»

Per fer front a la jornada, la Prefectura dels Mossos, a través del comissari cap, Eduard Sallent, ha ordenat a tots els seus efectius que es preparin per a un escenari de «màxima activació». Això afecta principalment els agents de la Comissaria General d'Informació i de Mediació, i als antiavalots de la Brigada Mòbil (Brimo) i l'Àrea de Regional de Recursos Operatius (Arro). Les comissaries territorials han activat agents per reforçar el patrullatge preventiu als col·legis electorals durant la nit de passada. La policia catalana ha establert que tots els col·legis electorals tinguin vigilància policial, en alguns casos estàtica i en uns altres dinàmica, per monitorizar tots els punts de votació.

Sobre el dispositiu a Catalunya, la ministra portaveu, Isabel Celaá, va explicar que serà l'adequat perquè el dret al vot es faci amb total garantia, assegurant que la jornada transcorrerà «com es deu en una jornada electoral, com ha de ser»: «El Govern español és responsable, igual que la Generalitat, que també és responsable i ha d'acudir al compliment del seu haver de garantir el normal exercici de la contesa electoral», va dir la portaveu.



Garantir els drets de tothom

En la mateixa línia, els Mossos esperen que la jornada transcorri dins de la normalitat i que sigui «tranquil·la». La portaveu del Govern català, Meritxell Budó, per la seva banda, va dir que des de la Generalitat han de garantir els drets de tothom, per la qual cosa consideren que ha de ser «compatible manifestar-se i anar a votar» al llarg de diumenge.

Així mateix, va assegurar que garantiran que la jornada electoral se celebri amb «normalitat» davant la possibilitat que hi hagi mobilitzacions durant el dia d'avui.



Reforç «precís»

El ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, va assegurar ahir que el «reforç» de seguretat tant a Catalunya com a les altres comunitats autònomes és «el necessari i precís» perquè el procés electoral és pugui desenvolupar «amb tota seguretat». El ministre va afegir que el dispositiu s'ha dissenyat perquè «tots els ciutadans» puguin votar «tal com és habitual» i que aquest s'ha «coordinat» com en la resta d'eleccions. «Sense cap altra novetat que la coordinació i cooperació que és necessària i precisa entre totes les forces i cossos», va dirt. Marlaska va fer aquestes declaracions després de visitar des del centre de dades organitzat pel Govern espanyol des d'on s'informarà dels resultats electorals.

El ministre d'interior en funcinons també va participar ahir en una reunió de la comissió de seguiment de la situació a Catalunya que es va celebrar a la Moncloa sota la presidència del president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez. En aquesta reunió també hi va assistir la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo.