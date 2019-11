Cs s'enfonsa: desapareix en 13 comunitats, perd 47 diputats i passa a ser sisena força

Ciutadans s'ha convertit en el partit més damnificat per la repetició de les eleccions generals d'aquest diumenge, en les que ha aconseguit tan sols 10 diputats, perdent-ne 47 en tan sols sis mesos, el que el situa com la sisena força de Congrés, per darrere de Vox, Unides Podem i fins i tot Esquerra Republicana (ERC).

Amb aquests resultats, que són pitjors dels que li venien augurant les enquestes, totes les mirades es dirigeixen ara al seu president, Albert Rivera, el lideratge podria estar per primera vegada qüestionat. Part del seu equip de confiança també s'ha quedat 'tocat', ja que José Manuel Villegas, Fran Hervías i Juan Carlos Girauta s'han quedat sense escó.



La formació taronja, que en els comicis de l'28 d'abril passat va aconseguir representació en totes les comunitats autònomes, a excepció del País Basc, ara ha desaparegut en 13 d'elles, i la seva desena de diputats procedeixen d'Andalusia, Madrid, Catalunya i Comunitat Valenciana .

Per tant, els d'Albert Rivera no han aconseguit treure rèdit polític d'aquelles comunitats autònomes on cogoverna amb el PSOE o el PP, i en què, per tant, s'estan començant a aplicar les receptes 'taronges'.

Només 2 escons a Catalunya

Tal és el cas de Castella i Lleó i de Múrcia, on no han collit ni un sol diputat, o de les d'Andalusia i la Comunitat de Madrid, on han patit un important revés: a Madrid han baixat de 8 a 3 diputats, i a Andalusia, d'11 a 3.

A Catalunya, per la seva banda, on Ciutadans és el primer partit de l'oposició, només ha aconseguit dos escons, tres menys que fa sis mesos, mentre que a la Comunitat Valenciana, una altra de les grans places dels 'taronges, ha aconseguit tan només dos escons, quatre menys que en el 28A.

Aquest enfonsament de el partit autodenominat "centrista" ha provocat que algunes de les seves màxims dirigents no hagin aconseguit un seient al Palau de la Carrera de San Jerónimo. Tal és el cas de l'secretari general de el partit i cap de llista per Almeria, José Manuel Villegas; de l'secretari d'Organització, Fran Hervías, que anava d'un per Granada; o de què va ser portaveu de el grup parlamentari al Congrés, Joan Carles Girauta, que encapçalava la candidatura de Toledo.