Espanya, encara més ingovernable

El candidat d'PSOE a la Moncloa, Pedro Sánchez, només podrà ser investit amb el vot de tota l'esquerra i l'abstenció de nacionalistes i independentistes o bé amb el suport directe del PP, ja que no en tindria prou només amb una abstenció de Pablo Casado per convertir-se en president de Govern.

Amb el 98,17% dels vots escrutats, el líder del PSOE podria formar govern amb l'acord previ amb el PP, amb el qual sumaria 208 escons, o bé amb Unides Podem i Més País, sempre, això sí, que s'abstinguessin els partits nacionalistes i independentistes.

Un acord entre els dos principals partits reuniria 208 vots, i permetria a Sánchez ser investit en primera votació, per al que necessita una majoria absoluta que està situada als 176 vots. No n'hi hauria prou amb l'abstenció dels populars, perquè la suma de vots en contra podria superar el nombre de sís.

Si el president de Govern en funcions opta per mirar a l'esquerra i busca com a socis a Unides Podem i Més País, entre els tres sumarien 158 actes (abans tenien 165), el que li permetria ser investit en segona volta, en la qual ja només necessita més sís que nos. Això sí, en aquest cas no podrien votar en contra els partits nacionalistes i independentistes.

Si el PP opta per abstenir-se, no serà suficient per a Sánchez si el rebutja la resta de l'hemicicle. En el cas que Casado voti contra la candidatura de Sánchez, els nos a l'aspirant del PSOE arribarien als 140, sumant també els 52 de Vox, podrien arribar als 150 si rebutgen així mateix la investidura els 10 de Ciutadans i fins als 152 amb Unió del Poble Navarrès (UPN), que concorre sota la coalició Navarra Suma amb PP i Cs.

Així les coses, Sánchez podria ser investit en segona volta amb els sís de PSOE, Unides Podem i Més País (158) i l'abstenció de nacionalistes i independentistes. Però si vol ampliar aquesta xifra i arribar als 176 per ser president en primera votació haurà de tirar d'ells.

Majoria absoluta si suma ERC, PNB i PRC



En aquest context, podria arribar a la majoria absoluta amb el PRC, l'únic diputat ja li va donar suport el passat mes de juliol, el PNB (7) i ERC, que ha aconseguit 13 escons a les eleccions d'aquest diumenge. El bloc d'esquerres més aquests tres partits sumen 179.

És a dir, si no hi ha acord de socialistes i populars, la continuïtat de Sánchez a La Moncloa passa per un acord d'esquerres amb l'abstenció dels sobiranistes, un panorama bastant similar a què va quedar després de les eleccions del 28 d'abril. En el cas que fracassin totes les combinacions, l'única sortida serien unes terceres eleccions.