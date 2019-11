Fan fora els líders de Vox d'un col·legi electoral del Barri Vell de Girona

El col·legi electoral del Centre Cívic del Barri Vell ha viscut aquest migdia moments de tensió per l'actitud d'una comitiva de Vox, encapçalada pel cap de llista per Girona, Ignasi Mulleras, i el president provincial, Alberto Tarradas.

Diversos membres de la formació han entrat a la sala on hi havia dues meses electorals assegurant que allà no hi havia paperetes de Vox, com a mínim a primera hora del matí, fet que els presidents de les dues meses han negat.

Diversos testimonis afirmen que els membres del partit han mostrat una actitud provocativa, que ha anat en augment quan un apoderat d'una altra formació els ha començat a gravar amb el seu telèfon mòbil.

Davant l'augment de la tensió, la presidenta d'una de les meses ha exigit als membres de Vox que sortissin de la sala, a excepció dels dos apoderats que, per normativa poden seguir la jornada electoral. Davant la seva negativa, ha acabat sol·licitant la presència de la policia.