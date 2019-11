Gabriel Rufián es fotografia amb un apoderat de Vox i acaba demanant disculpes

Que Gabriel Rufián no té problemes a parlar amb tothom i fer-se fotografies amb qui li ho demana, és un fet conegut. Una pràctica que sovint li ha valgut les crítiques d'alguns sectors de l'independentisme. L'última imatge polèmica és d'avui mateix, quan s'ha fotografiat amb un apoderat de Vox en un col·legi electoral de Sabadell. Tan bon punt ha començat a circular la imatge, Rufián ha rebut un ruixat de comentaris a les xarxes socials, especialment de votants independentistes que li han recordat que Vox va ser acusació en el judici del procés i que és el partit que demanava les penes més altes. Rufián ha acabat admetent que la imatge pogut molestar i acabat demanant disculpes "a qui s'hagi pogut enfadar".





Hoy al entrar y al salir del colegio electoral del barrio de Sabadell en el q voto mucha gente me ha pedido fotos. Entre ellos unos apoderados de VOX. Jamás le he dicho q no a una foto a nadie pero entiendo q estas puedan molestar. Pido disculpas a quien se haya podido enfadar. pic.twitter.com/jehVqZm0mN — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 10 de noviembre de 2019

Fa pocs mesos, Rufián també va rebre de valent per compartir imatges i comentaris positius cap a Tomás Guasch, a qui va entrevistar per un programa (La fàbrica), que emet a YouTube. Guasch és molt crític amb l'independentisme i membre actiu dels actes de Tabarnia.Encara abans, Rufián ja va ser lixat a les xarxes per sectors de l'independentisme unes declaracions en una entrevista a TV3 on assegurava que calia "punxar segons quines bombolles o segons que discursos de l'independentisme màgic que tothom coneix, dir la realitat i intentar reflectir el fet que estem davant de gent molt poderosa que té unes maquinàries mediàtiques i de poder enormes i que hem de ser més".