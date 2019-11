Música, esport, relax i família

Jornada de reflexió. Com que se suposa que els caps de llista gironins ja tenien ahir més que decidit el seu vot, la majoria van aprofitar per descansar amb la família i dedicar unes hores a «hobbies» que han tingut abandonats durant els darrers dies, com l'esport o el cinema. Tot i això, alguns van mantenir la seva activitat, ja fos assistint a actes independentistes o acabant de tancar els serrells per a la jornada d'avui.

úsica, esport, cinema i família van ser algunes de les fórmules escollides pels candidats gironins per passar el dia de reflexió després d'una campanya que, tot s'ha de dir, ha estat més curta del normal, amb només vuit dies davant dels quinze habituals. Potser per això, a alguns candidats encara els van quedar forces per reunir-se ahir amb el seu equip de campanya i acabar de tancar els últims serrells per la jornada electoral d'avui o per participar en actes independentistes organitzats arreu del territori.

Mariona Illamola (JxCat) i Non Casadevall (CUP) van assistir ahir al migdia a l'arrossada-tertúlia organitzada per l'entitat Rius de Llibertat a Verges, que va comptar amb la presència dels tres partits independentistes. Casadevall, de fet, va estar tot el dia actiu: al matí va assistir a un acte del Tsunami Democràtic a Banyoles, i va veure un partit de futbol del seu fill, al migdia va anar a Verges i a la tarda va pujar fins a Perpinyà, on se celebrava la manifestació de cloenda del Correllengua.

Illamola, en canvi, va aprofitar la tarda per tornar a Tossa de Mar, on viu, i relaxar-se amb una mica d'esport; sortint a córrer i a passejar el seu gos davant del mar. També va poder passar unes hores amb la família.

Montse Bassa (ERC), per la seva banda, també va apostar per un pla de relax familiar per descansar i recuperar forces després de la campanya. Al matí va anar a Torroella de Montgrí per esmorzar una xocolata calenta amb la seva mare. Després de dinar fora amb la resta de la família, va aprofitar la tarda per participar en un acte de Tsunami Democràtic on va penjar un desig.

El socialista Marc Lamuà, per la seva banda, va aprofitar el dia per passar-lo amb la seva dona i els seus fills. Al matí van estar per casa i a la tarda van anar a la Fira de Playmobil de Girona, a banda de fer una visita al barri de Can Gibert del Pla.

Mentrestant, la cap de llista dels comuns, Laura López, va optar per combinar esport i música. Al matí va fer una excursió en bicicleta amb la seva parella i els nens, va dinar en família i a la nit va assistir al concert de Jane Birkin a l'Auditori de Girona, en el marc del festival Temporada Alta.

En canvi, el candidat del PP, Alberto Mas Vilá, va ser dels que encara va aprofitar el matí per tancar, al costat del seu equip, els darrers serrells de la jornada electoral d'avui. Això sí, a la tarda va tornar a casa seva, a Calonge, municipi d'on és regidor, per passar unes hores de tranquil·litat al costat de la seva família.

Finalment, Héctor Amelló (Cs) va intentar que el seu dissabte al matí fos el més normal possible: va fer una ruta amb el seu gos per camins de l'Empordà i després va dinar amb la família. A la tarda va anar al cinema amb la seva dona.

Últimes hores de relax per als candidats, doncs, abans de tancar-se aquest vespre a les seus dels seus partits per seguir el minut a minut de l'escrutini i veure com es reparteixen els sis diputats i els quatre senadors gironins. Els únics que faran el seguiment des d'un bar seran els membres de la CUP, que aniran al Forn de Girona.