Poques cues en l'obertura dels prop de 400 col·legis electorals de les comarques gironines

Els gairebé 400 col·legis electorals de les comarques gironines han obert sense gaires cues i cap incidència destacable, segons fonts consultades de la Subdelegació del govern espanyol. Les 839 meses electorals s'han constituït amb normalitat i ara esperen que el més de mig milió d'electors s'acostin per fer efectiu el seu dret a vot. L'escola Eiximenis, una de les que rep més votants, ha obert a les nou en punt amb tots els membres de les meses, però sense les cues que va registrar a l'abril. Amb prou feines cinc persones esperaven a l'exterior del col·legi. L'Eiximenis és, també, el punt de votació de l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, que ha estat matinera, i ha votat deu minuts després de l'obertura acompanyada de la seva filla.

Els 524.976 gironins cridats a les urnes aquest diumenge han començat a passar pels seus respectius col·legis electorals. Prop de 400 repartits per la demarcació que alberguen 839 meses. Segons fonts de la Subdelegació del govern espanyol a Girona no hi ha hagut incidències destacables i a les nou del matí s'han pogut constituir les meses amb normalitat. Les dues del Col·legi Eiximenis han començat a rebre els electors ben aviat, pels volts de les nou del matí.

Tot i això, en aquests comicis no hi ha hagut les tradicionals cues d'altres ocasions, i amb prou feines cinc persones esperaven minuts abans que obrís el col·legi. Quan passaven deu minuts ha estat Marta Madrenas, l'alcaldessa de Girona qui ha acudit a votar amb la seva filla.

A Sarrià de Ter (Gironès) ha estat Roger Torrent qui ha exercit el seu dret a vot al Col·legi El Coro, on s'ha trobat amb diversos veïns pels volts de les deu del matí. L'ambient a les dues meses d'aquest punt de votació era força animat.

A les comarques de Girona s'escullen en total sis diputats. En els darrers comicis d'abril Esquerra Republicana va guanyar les eleccions i es va emportar tres escons. Junts per Catalunya en va treure dos i el sisè va ser pel socialista Marc Lamuà.