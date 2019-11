Les reaccions a peu d'urna: Sánchez confia que la jornada discorrerà amb «normalitat» a Catalunya

Sánchez anima a la participació i confia que la jornada discorrerà amb "normalitat" a Catalunya

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha votat aquest diumenge a les 00.40h del matí al seu col·legi electoral de Pozuelo de Alarcón al costat de la seva dona, Begoña Gomez.Sánchez ha fet una crida a la participació i s'ha mostrat confiat que la jornada transcorrerà amb "normalitat" a Catalunya. "Hem desplegat forces i cossos de seguretat de l'Estat i totes les institucions són conscients de la responsabilitat que tenen perquè estem parlant d'un dret fonamental com el de vot, i esperem que la democràcia transcorri per les vies normals en un dia tan important", ha afirmat en declaracions als mitjans.

Iglesias insta a deixar els "retrets" i aposta per una coalició entre l'"experiència" del PSOE i la "valentia" de Podem

El candidat d'Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha assegurat que des d'aquesta nit deixarà enrere "tots els retrets" i ha confiat en una coalició entre l'"experiència" del PSOE i la "valentia" de la seva formació. "Tendirem la mà al PSOE", ha assegurat Iglesias després de dipositar el seu vot aquest 10-N en un col·legi electoral a Galapagar. El líder de Podem ha esperat que hi hagi una "participació molt alta" i ha expressat que un dia d'eleccions és "un dels pocs dies en que qualsevol ciutadà té el mateix poder que un multimilionari i això s'ha d'aprofitar". Ha insistit que un govern entre el PSOE i Podem podria fer de l'Estat espanyol "un país exemple en protecció dels drets socials i llibertats".

Casado vol un "resultat clar" i crida a la "unió" del vot perquè hi hagi "desbloqueig" i "estabilitat"

El president del PP, Pablo Casado, ha esperat que hi hagi un "resultat clar que permeti desbloquejar la situació política" i ha cridat a la "unió dels espanyols per decidir desbloqueig, futur i estabilitat". Casado ha dit que el 10-N és una "segona volta" del 28-A i aquest diumenge es tria entre "continuïtat o canvi". El líder dels populars ha esperat que tots els ciutadans puguin exercir el dret a vot "sense cap incidència i sense cap pressió", "en especial aquells que viuen a Catalunya". També ha remarcat la "importància" de votar "massivament" i ha mencionat el 30è aniversari de la caiguda del mur de Berlín. El líder del PP ha afirmat que afronta els comicis amb "molt optimisme" i "molt bones perspectives" i ha assegurat que el PP estarà a "l'altura de la responsabilitat que els encomanin els electors".

Rivera demana als "moderats" i als "indecisos" que votin per tenir "la clau d'Espanya " i "desbloquejar-la"

El president de Cs, Albert Rivera, ha demanat un "esforç" als votants "moderats, liberals, de classe mitjana i indecisos" perquè vagin a votar. "Podem tenir la clau d'Espanya, podem desbloquejar el país i el podem posar en marxa", ha dit Rivera aquest diumenge al matí després de votar a Pozuelo de Alarcón. El president de Cs ha avisat que si els "moderats" es queden a casa i el "centre no es fa més gran, guanyen els extrems" la qual cosa dibuixa un escenari "ingovernable". Rivera s'ha reivindicat com a garant de la "sensatesa" i "l'únic" que, encara que estigui a l'oposició, farà "un pas endavant per desbloquejar". El líder de Cs ha assegurat que encara "hi ha partit" malgrat la baixada de la formació taronja que pronostiquen els sondejos i ha dit que dissabte un 25% dels votants encara no havia decidit el seu vot.

Abascal espera que les eleccions serveixin per "consolidar la unitat d'Espanya" i allunyar les "temptatives de divisió"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha esperat que les eleccions generals d'aquest diumenge serveixin per "consolidar la unitat d'Espanya, la llibertat dels espanyols i la concòrdia nacional" i que a la vegada permetin "allunyar qualsevol temptativa de divisió, odi i enfrontament entre els espanyols". Després de dipositar el seu vot en un col·legi electoral de Pinar del Rey, el cap de llista per Vox ha assegurat que no tenen expectatives sobre els resultats i que acceptaran "el que els espanyols vulguin". El candidat ha expressat també el seu agraïment a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional per la seva feina durant la jornada electoral, especialment als que estan desplaçats a Catalunya.

Errejón insta a "omplir les urnes" i agraeix la participació en unes eleccions "que no s'haurien d'haver repetit"

El candidat de Més País, Íñigo Errejón, ha instat els ciutadans a "omplir les urnes" i ha agraït als ciutadans que estiguin votant en uns comicis "que no s'haurien d'haver fet". Després d'exercir el seu dret a vot aquest 10-N, Errejón ha assegurat que si hi ha una alta participació "hi pot haver una majoria demòcrata i progressista" i ha afirmat que la seva formació vol ser "decisiva" per aconseguir-ho. A més, ha apuntat que aquest és un moment en que "cal cuidar la democràcia" i votar per evitar un retrocés en drets i llibertats. Ha assegurat que Més País serà "molt responsable" amb els resultats i els posarà "al servei de que en tres mesos no s'hagi de tornar a votar" en benefici d'un govern "que treballi per un país més just i més verd".

Torra anima a la participació: ''Les urnes són el terreny de joc dels catalans''

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha votat aquest diumenge a dos quarts d'onze del matí a l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de Sant Gervasi. Acompanyat per la seva dona, Carola Miró, Torra ha exercit el seu dret a vot al Congrés dels Diputats i al Senat en una mesa presidida, casualment, per una de les seves filles. En declaracions als mitjans ha animat a una participació ''massiva'' i ha reivindicat ''les urnes i els vots'' com a ''terreny de joc dels catalans''. El president ha assegurat que ''la voluntat popular ho decideix tot'' i per això ha animat a votar amb ''total llibertat i determinació''. Torra s'ha mostrat convençut que la jornada serà ''serena i tranquil·la''.

Álvarez de Toledo: "Avui és un gran dia per a la democràcia, per garantir la continuïtat de l'Espanya constitucional "

La candidata del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, diu que aquest diumenge és "un gran dia per a la democràcia" i que el final del dia "encara ho pot ser més, per garantir la continuïtat de l'espanya constitucional, és a dir, de la llibertat i la igualtat de tots els espanyols". La candidata popular ha fet aquestes declaracions després d'acompanyar el candidat per Girona, Alberto Mas Vilá, a votar a Calonge (Baix Empordà). Álvarez de Toledo ha assegurat que volia mantenir les "formes" després d'escoltar alguns líders polítics, "especialment aquells que han comès gravíssims delictes contra la democràcia". La candidata popular també ha defensat la tasca que fan els membres del partit a Girona, una província on diu que treballen "en condicions especialment difícils".

Arrimadas: "Anar a votar a Catalunya servirà perquè l'odi deixi pas a la convivència"

La cap de llista de Cs a Barcelona, Inés Arrimadas, ha esperonat la gent a no abstenir-se perquè "anar a votar a Catalunya servirà perquè l'odi deixi pas a la convivència". Després d'exercir el seu dret a vot a l'Escola Ausiàs March de Barcelona, ha dit que espera que els comicis facin que "la ruptura deixi pas a la unió dels ciutadans". A més, creu que a nivell espanyol, "la desesperança" ha de convertir-se en "esperança" després de les eleccions. En una atenció dels mitjans a la sortida del col·legi, Arrimadas ha rebut crits de 'feixista' i 'mentidera' per part d'una dotzena de persones, i ella n'ha lamentat la "impunitat". "Intenten impedir que exercim el dret a vot", ha afegit.

Rufián fa una crida a votar per "sentenciar" a les urnes la condemna dels polítics presos per l'1-O

El cap de llista d'ERC a les eleccions espanyoles, Gabriel Rufián, ha reclamat aquest diumenge que el poble de Catalunya "sentenciï" a través de les urnes i la democràcia aquest 10-N la condemna dels polítics presos per l'1-O. Després d'haver votat a l'escola Ribatallada de Sabadell, Rufián ha criticat que l'Estat hagi sentenciat els presos de "l'única manera que sap amb repressió i presó d'un segle de condemna". Rufián ha desitjat que la jornada electoral del 10-N sigui "multitudinària, cívica i pacífica" i ha recordat que hi ha persones que no voldrien que al gent "pogués expressar-se democràticament a través d'una urna". "Els poderosos opressors no necessiten urnes ni eleccions", ha avisat. "La gent el que té són els carrers, les places i les urnes on es defensen coses de forma cívica i pacífica", ha conclòs.

Torrent: "Estic convençut que a través de les urnes transformarem la ràbia per la injustícia i repressió en esperança"

El president del Parlament, Roger Torrent, s'ha mostrat convençut que aquest 10-N els catalans "transformarem la ràbia per la situació d'injustícia i repressió que estem vivint en un missatge d'esperança per al futur". Torrent, que ha votat a les deu del matí a Sarrià de Ter (Gironès), ha destacat que aquestes són unes eleccions "que no tocaven ni les volíem". "Però sempre que n'hi ha, els catalans aprofitem l'oportunitat que ens donen les urnes per expressar-nos", ha dit el president. Roger Torrent, a més, ha augurat que el missatge que sortirà d'aquest 10-N a Catalunya serà "claríssim" i que l'Estat no el podrà "menystenir ni mirar cap a una altra banda". "Perquè sempre que hi ha urnes i eleccions, les aprofitem", ha insistit.

Borràs crida a omplir les urnes de llibertat, pels "exiliats" i pels 49 presos davant un Estat "repressiu"

La cap de llista de JxCat, Laura Borràs, ha exercit el seu dret de vot a els 9:35 hores d'aquest diumenge, a l'Escola Salesians de Sarrià (Barcelona). En un contacte amb la premsa posterior, aquest diumenge 10-N al matí, la candidata ha fet una crida a omplir les urnes de llibertat i a votar pels "exiliats" i pels 49 presos, davant un Estat "repressiu" que, segons ha opinat, "no vol urnes". Borràs ha instat la ciutadania a respondre la "sentència de la injustícia" del Suprem pel 9-N, amb la "sentència de la democràcia". "Omplim les urnes de dignitat, de democràcia i de futur", ha rematat l'exconsellera.

Batet demana votar per un país "sense exclusions" i per un "govern fort que acabi amb el desbloqueig"

La cap de llista del PSC al 10-N, Meritxell Batet, ha demanat votar aquest diumenge per "la justícia social, la convivència, el futur i l'esperança" i ha afirmat que "és important caminar cap a un país sense exclusions, on puguem conviure tots, pensem com pensem, i que no estigui més dividit". En unes breus declaracions als mitjans de comunicació després de votar a l'Escola Pare Poveda, a Vallcarca, Batet ha dit que "el més important és que d'aquestes eleccions en pugui sortir un govern fort i puguem acabar amb el desbloqueig que viu el país". Batet ha votat al voltant de dos quarts d'una, acompanyada de la seva mare i les seves dues filles bessones, després d'haver estat absent durant tota la campanya electoral per baixa mèdica, a causa de vertigen.

Asens: "Avui es decidirà si l'odi venç l'esperança i si a Espanya hi continua havent un mur o algú que escolti Catalunya"

El candidat d'En Comú Podem, Jaume Asens, ha assegurat que aquest diumenge és "un dia important" perquè "es decidiran moltes coses". "Es decidirà si l'odi venç l'esperança, si a Espanya hi continua havent un mur o algú que escolti i entengui Catalunya, si tenim més drets per la ciutadania o més privilegis pels poders econòmics, si hi ha més democràcia i solucions o més bloqueig", ha explicat Asens després de votar a l'Escola Fort Pienc de Barcelona. En declaracions als mitjans el candidat ha confiat que la ciutadania donarà "un exemple de mobilització" i ha demanat que se surti "massivament" a votar. A més, Asens ha aprofitat per recordar que les enquestes assenyalen que Unides Podem es disputa la tercera posició a Espanya "amb l'extrema dreta" i ha insistit, per tant, "que és un dia important".

Cruz: "Una societat que participa democràticament és una societat democràticament sana"

El president de Senat i candidat del PSC a la cambra alta, Manuel Cruz, ha demanat que la jornada electoral "transcorri sense incidents" i ha animat a tothom a anar a votar. "Una societat que participa democràticament és una societat democràticament sana", ha dit en declaracions als mitjans després d'haver votat a l'escola Maristes la Immaculada, quan només feia mitja hora que havien obert els col·legis electorals. Cruz ha explicat que durant aquest diumenge intentarà desconnectar "unes hores" abans de tornar a la "dinàmica electoral". Al vespre, es desplaçarà a la seu del PSC, al carrer Pallars, on seguirà amb els socialistes la nit electoral.

Vehí crida a "omplir les urnes" de vots "contra el règim, contra l'IBEX i contra la monarquia"

La cap de llista de la CUP aquest 10-N, Mireia Vehí, ha fet una crida a "omplir les urnes de vots contra el règim, contra la monarquia i contra l'IBEX". Vehí ha assegurat que cada vot a la CUP "serà una esmena a la totalitat a l'excepcionalitat, la repressió i la manca de capacitat de sobirania que estan negant al poble" i servirà per dir que són "ingovernables". Ha afegit que el poble català "vol decidir, exercir el dret a l'autodeterminació i viure en pau". A més, ha criticat que les eleccions se celebren en un "context d'excepcionalitat altíssima" i ha posat com a exemple els "milers de policies de més que estan desplegats al territori".

Aragonès: "Hem d'omplir les urnes a favor de la llibertat i com més urnes, menys repressió"

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha votat aquest diumenge al matí a l'Institut Joan Coromines de Pineda de Mar, al Maresme. Aragonès ha fet una crida a la participació massiva i a omplir les urnes "a favor de la llibertat". "Com més urnes, menys repressió. Demanem que Catalunya es bolqui a les urnes com tantes vegades hem fet, com vam fer l'1 d'octubre, el 9 de novembre i el 28 d'abril", ha explicat el conseller que ha votat acompanyat de la seva dona i la seva filla. Aragonès ha vinculat la participació a Catalunya al fre de l'ascens de l'extrema dreta: "Com més vots hi hagi a Catalunya, com més forta sigui la participació, més forts serem per parar l'ultradreta i els que la volen blanquejar".

Colau crida a votar a les eleccions per "parar els peus a l'extrema dreta"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha fet una crida a la participació a les eleccions espanyoles d'aquest diumenge per "parar els peus a l'extrema dreta", en referència a Vox. Després de votar al Centre Cívic la Sedeta, la també líder dels comuns ha advertit que l'ultradreta "podria optar a la tercera posició" en els comicis que se celebren avui, la qual cosa "ha d'interpel·lar tots els demòcrates". "Per això, demano que tothom es mobilitzi, especialment el vot progressista, que crec que serà clau per aturar l'extrema dreta", ha dit en declaracions als mitjans. Colau ha afirmat ser conscient "que hi ha molta gent que està emprenyada" per la repetició electoral, però ha demanat que això no es tradueixi en abstenció. "És molt important que tothom vagi a votar, que ningú es quedi a casa, perquè els nostres avis van lluitar molt perquè poguéssim tenir dret a vot i una democràcia", ha subratllat.

Garriga afirma que "és possible un futur millor" i crida a fer "un pas endavant" en un moment "crític"

El número u de Vox per Barcelona, Ignacio Garriga, ha fet una crida aquest diumenge a participar d'un dia "històric". El candidat s'ha mostrat "convençut" que les eleccions espanyoles marcaran un "abans i un després" i ha animat a votar "amb esperança". "És possible un futur millor", ha dit, assegurant que els espanyols estan cridats "en un moment crític" a "fer un pas endavant" i apostar per aquells que defensen "el que s'està vulnerant dia sí i dia també". Segons el cap de llista, a partir de demà es començarà a construir "un projecte d'agermanament nacional i de convivència on la unitat de la nació sigui defensada i les llibertats i els drets siguin garantits".