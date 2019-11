Reflexió mentre dura la «guerra»

Inés Arrimadas (Cs) va aprofitar la jornada de reflexió per passejar per la platja amb la seva parella, Xavier Cima.

Després d'una setmana curta però intensa de campanya, els candidats catalans a les eleccions d'avui van aprofitar el dia per passar-lo en família, amics, anar al cinema o participar en accions reivindicatives.

El cap visible dels republicans, amb Oriol Junqueras a la presó, Gabriel Rufián va voler aprofitar el dissabte per passar-lo amb el seu fill i va anar a veure la pel·lícula Joker.

Amb la candidata del PSC de baixa mèdica, el cap de llista al Senat, Manuel Cruz, va liderar la campanya i va aprofitar ahir per descansar, passejar i menjar fora de casa i a la tarda, va anar al cinema a veure l'última pel·lícula d'Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra.

Pel número u d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, la jornada de reflexió va començar amb un esmorzar a casa de la seva àvia paterna, la Teresa, de 102 anys. A la tarda, també va anar al cinema a veure Joker.

Laura Borràs, candidata de JxCat després de la condemna i inhabilitació de Jordi Sànchez, va aprofitar el dia per descansar al llit i recuperar-se del refredat que ha arrossegat durant tota la campanya. Borràs no va participar a les concentracions convocades pel Tsunami Democràtic.

Per la seva banda, la cap de llista de Ciutadans per Barcelona, Inés Arrimadas, que aquests últims dies de campanya va tenir menys protagonisme que en altres campanyes, va passar el dissabte a Barcelona, amb la família i passejant a prop del mar.

La cap de llista del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, va passar el dia de reflexió passejant també per la capital catalana. En concret, va passejar per la Rambla i es va apropar a l'església de Santa Maria del Mar.

El cap de llista de Vox, Ignacio Garriga, va passar també el dia en família, amb un pícnic amb els seus fills i amb una celebració familiar.

Per últim, la candidata de la CUP, Mireia Vehí, va dedicar el dia a dormir i a descansar després d'una setmana de campanya i va estar atenta a les convocatòries del Tsunami Democràtic.



També desconnecten

Els candidats espanyols a les eleccions al Congrés també van aprofitar la jornada de reflexió per passar-la bàsicament amb la família, amics, mascotes i desconnectar. Tot i així, alguns van aprofitar el dia per combinar l'oci amb la feina, fent reunions prèvies a la jornada d'avui. És el cas del candidat del PP, Pablo Casado, que va aprofitar per reunir-se a Barcelona amb la direcció del partit, o Pedro Sánchez, que va participar en la reunió del comitè de coordinació sobre Catalunya.

Per la seva banda, Pablo Iglesias va aprofitar el dia per sortir a la natura a passejar amb els seus gossos. Albert Rivera (Cs) va passar el dia a la seva casa de Pozuelo de Alarcón i Íñigo Errejón (Més País), va passar el dia d'ahir a València.