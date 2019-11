La repetició electoral cita 524.976 gironins avui a les urnes

Més de mig milió de gironins estan cridats avui a les urnes per a la repetició de les eleccions generals. Un total de 524.976 persones, 3.485 més que en la cita del 28-A, seran les encarregades de decidir com es reparteixen els sis diputats al Congrés i els quatre senadors que s'escullen a la demarcació. També s'han acceptat 3.028 sol·licituds de vot per correu, el que significa un 14,88% dels 20.347 gironins que estan registrats com a residents a l'estranger. Es tracta d'un percentatge lleugerament superior al del 28-A, quan aquesta xifra es va situar en el 12,7%.

Segons dades de la Subdelegació del Govern, a les comarques gironines s'habilitaran 834 meses repartides en 394 col·legis electorals. Els electors de la demarcació tindran catorze llistes per escollir en el cas del Congrés i tretze per al Senat, tot i que el 28-A només van aconseguir representació ERC, que es va endur tres diputats, JxCat, que se'n va quedar dos, i el PSC, que en va aconseguir un. Els comuns, doncs, van perdre l'escó que tenien (tot i que només es van quedar a 900 vots) i el PP no va aconseguir recuperar el seu, mentre que Ciutadans va continuar sense aconseguir representació per Girona. Pel que fa al Senat, ERC va aconseguir tres representants i JxCat en va treure un: Jami Matamala.

La lluita pel vot independentista, doncs, tindrà tres contrincants: ERC, JxCat i CUP. Els republicans creuaran els dits per intentar mantenir els seus tres diputats, un resultat que a l'abril va ser històric perquè ERC mai havia obtingut tres escons per Girona. Per tal de mantenir o superar els 112.000 suports que van aconseguir a l'abril, la formació ha tornat a confiar en Montse Bassa, germana de l'exconsellera empresonada Dolors Bassa, per encapçalar la candidatura, seguida de nou per Joan Margall i Laia Cañigueral. De moment, la darrera enquesta del CIS assenyalava que podien mantenir els tres diputats, però dins les files republicanes son conscients que el tercer escó no està consolidat i que s'hauran de tenir en compte factors com ara l'entrada en joc de la CUP.

JxCat, per la seva banda, intentarà recuperar el terreny perdut el 28-A davant dels republicans. Malgrat que la decisió inicial havia estat substituir l'anterior cap de llista, Jaume Alonso-Cuevillas, per Quim Forn, la sentència del Suprem i l'inhabilitació de l'exconseller d'Interior han fet que el partit hagi acabat apostant per la que havia de ser la seva número 2, Mariona Illamola, doctora en Dret de la UdG que ha entrat per primer cop en política. Malgrat que l'abril passat JxCat va millorar lleugerament els seus resultats respecte el 2016, es va quedar amb el mateix nombre de diputats, dos. El segon, després de Cuevillas (que ara va de número quatre per Barcelona) era Sergi Miquel, que en aquesta ocasió torna a anar de número 2.

Pel que fa a la CUP, la seva estrena en unes eleccions generals a Girona ha anat de la mà del regidor banyolí Non Casadevall. Més enllà que aconsegueixin o no l'escó –fita que consideren complicada però no impossible–, el seu resultat pot ser clau a l'hora de determinar la correlació de forces dels altres partits independentistes.

Amb relació a l'unionisme, el PSC, amb Marc Lamuà al capdavant, ha fet bandera durant aquesta campanya d'haver estat l'únic partit no independentista que va obtenir representació per Girona el 28-A, argument que ara ha utilitzat per intentar aglutinar el vot constitucionalista. Malgrat que no van aconseguir el segon diputat, com era el seu objectiu, el PSC gironí va millorar resultats el 28 d'abril, amb 26.000 vots més que tres anys enrere.

Ciutadans i PP, en canvi, es van quedar molt lluny d'aconseguir representació per Girona el passat 28 d'abril. El partit taronja va aconseguir millorar resultats respecte els anteriors comicis, ja que va obtenir 10.000 vots més i es va situar per davant del PP, però la xifra va ser insuficient perquè Héctor Amelló es convertís en diputat. Ara, el partit liderat per Albert Rivera ha tornat a apostar pel regidor figuerenc com a cap de llista.

Pitjor ho va tenir el PP, que el 28-A es va enfonsar a Girona tot seguint la tònica de la resta de l'Estat. Amb l'advocat Sergio Santamaría al capdavant –que ara ha estat substituït pel regidor de Calonge Alberto Mas Vilá–, van patir un fort retrocés a la demarcació, tot situant-se per darrera del Front Republicà que va liderar Albano Dante Fachín. El canvi de cap de llista, doncs, ha obeït a la necessitat de refer-se d'aquell sotrac.

Els comuns, per la seva banda, han posat tots els seus esforços en intentar recuperar el diputat que van perdre el 28-A per només 900 vots. En aquesta ocasió, En Comú Podem ha canviat Joan Luengo per Laura López, que s'ha estrenat com a candidata amb un discurs dur contra l'independentisme.