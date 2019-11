Retiren llaços grocs d'un col·legi electoral de Sarrià de Ter complint l'ordre de la JEC

Tot i que a comarques gironines no s'han registrat incidències remarcables, sí que a Sarrià de Ter (Gironès) s'han hagut de retirar llaços grocs del local de La Cooperativa. S'ha fet cap a dos quarts de nou del matí. Complint l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) que obliga a despenjar-los, la Policia Local ha requerit als Bombers que els retiressin, perquè els que hi havia estaven ben bé al capdamunt de la façana i ha calgut activar un camió autoescala. A les nou del matí, aquest col·legi electoral ha obert amb normalitat. Des de la Junta Electoral de Zona (JEZ) diuen que l'actuació no els consta, però recorden que totes les policies han rebut l'ordre de la JEC que obliga a garantir la neutralitat dels locals de votació aquest 10-N.