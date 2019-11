Segueix l'actualitat de la jornada electoral a «diaridegirona.cat»

Diari de Girona oferirà aquest diumenge una cobertura informativa especial amb motiu de les eleccions generals. Els lectors podran conèixer tots els detalls d'aquesta repetició electoral en la qual, si no hi ha cap sorpresa, seguirà sense haver-hi una majoria absoluta i els pactes seran imprescindibles per poder governar.

Des del diari farem un ampli seguiment de l'actualitat d'aquesta nova cita amb les urnes, a les quals estan convocats més de 36 milions d'electors, amb anàlisis exclusives i vídeos.

Després del tancament dels col·legis electorals, a les vuit del vespre i una vegada comenci l'escrutini, els usuaris de www.diaridegirona.cat podran seguir minut a minut els resultats en temps real, tant en l'àmbit espanyol com per comunitats autònomes, províncies o municipis. Així mateix, s'inclouran gràfics i comparacions amb els resultats obtinguts en les eleccions del 28 d'abril.

Amb aquest especial de l'edició online, el diari reforça el seu compromís d'informar de forma propera i directa els seus lectors dels temes que més els interessen, com aquest nou procés electoral.

L'especial Eleccions Generals 2019 de diaridegirona.cat ha seguit de prop tot el que ha passat en aquests comicis des de l'inici de la campanya electoral, amb la finalitat d'oferir als seus lectors tota la informació sobre els candidats, les enquestes i els programes electorals.