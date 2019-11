Vox diu que els resultats demostren que «l'Espanya silenciada s'ha posat dempeus»

L'eurodiputat de Vox, Jorge Buxadé, assegura que els resultats, que a hores d'ara donen a la formació 53 diputats demostren que "l'Espanya silenciada" a la que "representen" s'ha "posat dempeus" i alerta que tindran més força per portar al Constitucional "totes les lleis contràries a la nació i a la unitat". "Tindrà molta feina", ha dit.

Buxadé ha afirmat en una roda de premsa a Madrid que hi havia una "demanda social" perquè "milions d'espanyols" no se sentien "representats pels partits tradicionals". "L'Espanya oblidada, a la que ningú feia cas", ha dit. En aquest sentit, ha dit que no es quedaran amb "49 ni 50 diputats" sinó que el que busquen és representar "el sentit autèntic d'una nació que es posa dempeus".