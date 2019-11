Vox obté els millors resultats en dos municipis gironins

Vox ha obtingut a Sant Climent Sescebes el seu millor percentatge de vot a Catalunya, ja que la formació liderada per Santiago Abascal hi va obtenir el suport del 16,95% dels electors. Van ser un total de 52 vots, que suposen un alt percentatge a causa de la poca població d'una localitat que té en el seu terme muncipal una base militar de l'Exèrcit de Terra. Respecte als comicis de l'abril, ha sumat tres vots, i gairebé iguala els resultats de JxCat a la localitat altermpordanesa.

La formació d'ultradreta també ha obtingut un gran resultat a Sant Miquel de Fluvià, on ha sumat 54 vots, el 15,74% del cens, sis punts més que en els comicis de l'abril.

No és l'únic municipi català amb presència de l'exèrcit on Vox ha obtingut bons resultats. A Talarn (Lleida), on també hi ha una base, Vox arriba al 8,84% de suport electoral, tres punts menys que a l'abril. També ha superat el 10% en municipis com Canejan (11,76%) i Querol (12,6%). Molt a prop d'aquesta barrera ha quedat Vox a Alfara de Carles (9.36%).



Vox duplica els vots a Catalunya

Vox ha aconseguit en les eleccions generals d'aquest diumenge doblar la seva presència a Catalunya després de passar d'un a dos escons al Congrés dels Diputats amb 239.853 vots i es col·loca per davant de Cs, que obté també dos representants.

Amb el 98,62% escrutat, el partit liderat per Santiago Abascal ha obtingut el 6,31% dels suports a Catalunya --a diferència del 3,59% del mes d'abril--, amb dos diputats per Barcelona: Ignacio Garriga i Juan José Aizcorbe, que s'estrenarà al Congrés.



Concretament, han votat Vox 181.851 electors a Barcelona -respecte als 112.019 dels últims comicis-; 31.023, a Tarragona -20.105-; 18.246 a Girona -10.715-, i 9.174, a Lleida -6.005-.

A Catalunya, Vox va recollir en les eleccions generals del 2016 un total de 198 vots, tots ells emesos a la circumscripció de Lleida, i que llavors van suposar el 0,01% dels vots.