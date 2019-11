Álvarez de Toledo: «Som el referent a Catalunya del constitucionalisme»

La candidata del PPC a les eleccions espanyoles i des d'aquest diumenge diputada electa Cayetana Álvarez de Toledo va celebrar l'obtenció de dos escons per Barcelona als comicis i ha proclamat que el PPC «s'ha convertit en el referent del constitucionalisme a Catalunya».

En una compareixença davant la premsa a mitjanit, Álvarez de Toledo va subratllar que el partit «ha crescut de manera molt notable i ferma» fins a superar Ciutadans i Vox a Catalunya, i també la CUP, per la qual cosa va assegurar estar «feliç».

La diputada també va recordar que «moltes persones donaven per feta l'extinció del PPC», no s'ha produït, i va atribuir els mals resultats de Ciutadans –que ha passat de 57 a 10 escons a l'Estat, i amb només 2 a Catalunya– al fet que el partit taronja no volgués unir esforços amb el PP.

«Han pagat la seva tossuderia de no sumar-se a aquell projecte comú que els vam oferir, que es deia Espanya Suma en l'àmbit global i Catalunya Suma en aquesta comunitat», va considerar. Així, el PPC ha empatat, a Catalunya, a dos diputats amb les formacions de Ciutadans i Vox.