La CUP admet que «era complicat» aconseguir l'escó per Girona

«No podem estar contents ni és un gran dia per la democràcia», va afirmar el candidat de la CUP per Girona, Non Casadevall, davant l'auge de Vox; però malgrat tot es va mostrar satisfet pels «excel·lents» resultats de la formació independentista a Catalunya i també pels 31.000 vots obtinguts a les comarques gironines, que els van permetre estar lluitant per un escó durant una part de la nit. «Sabíem que era complicat», va admetre Casadevall, que va agrair el suport de la militància i els votants.

Casadevall va assegurar que els dos diputats de la CUP al Congrés serviran per portar «la veu de les represaliades al cor de la bèsia» i per «combatre el feixisme» que, va alertar, cada cop es troba més obertament a les institucions. També va demanar a les altres forces independentistes que no contribueixin a «investir la repressió».