La CUP promet ser «una esmena al règim» i estendre la «rebel·lia»

Amb l'entrada al Congrés per primera vegada, amb dos diputats, la CUP es va comprometre ahir a ser «una esmena a la totalitat al règim» i va enviar un missatge clar a ERC, JxCat i comuns sobre la governabilitat de l'Estat: «A la repressió, ni aigua».

La candidata electa, Mireia Vehí, va demanar que «o es parla d'amnistia i autodeterminació» o «no hi pot haver governabilitat» perquè no es pot investir, va afegir, un govern que l'única política que ha fet a Catalunya «ha estat la repressió». Vehí va agrair les més de 250.000 persones que els han votat i va assegurar que són vots «en clau destituent, d'esmena al règim, ingovernables i per estendre la rebel·lia sense precedents».

Per la candidata, el vencedor a Catalunya d'aquestes eleccions és el moviment independentista en lluita als carrers que «han fet més que dos anys de govern efectiu». Vehí també va recordar els que no poden votar per la llei d'estrangeria. «Vivim enmig d'un apartheid que genera ciutadans de primera i de segona» va sentenciar.