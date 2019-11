Esquerra recula respecte de Junts per Catalunya i perd cinc capitals de comarca

La repetició electoral ha mantingut Esquerra Republicana com la força més votada en la majoria dels municipis gironins amb més de 3.000 habitants, però Junts per Catalunya (JxCat) ha escurçat la distància que els separava a l'abril i l'ha avançat en moltes poblacions. De fet, llavors, la coalició nacionalista només va guanyar els republicans en un poble d'aquestes dimensions.

JxCat s'ha imposat en cinc capitals de comarca, entre elles la més poblada: Girona, on ahir la llista encapçalada per Mariona Illamola ha tingut 2.111 vots més que la d'ERC, que tornava a liderar Montse Bassa.

A Banyoles (Pla de l'Estany), JxCat també ha relegat ERC a la segona posició i la CUP –el candidat gironí al Congrés, Non Casadevall, és d'aquesta ciutat– ha ocupat la tercera que tenia el PSC. A Santa Coloma de Farners (Selva), la balança també s'ha inclinat cap a la banda postconvergent i ha superat Esquerra per poc més de 200 vots. Aquest relleu també s'ha donat a la Garrotxa, ja que, a Olot, la llista d'Illamola ha sumat 312 paperetes més que la dels republicans. El mateix gir que s'ha produït al Ripollès, on les segones eleccions generals han permès JxCat avançar ERC.

En canvi, els resultats no difereixen de l'abril a les capitals de l'Alt i el Baix Empordà. A la Bisbal, les urnes han consolidat les primeres posicions de llavors: ERC, JxCat i PSC; ara, però, les segueix la CUP i En Comú Podem (ECP). El mateix ha passat a Figueres, amb ERC consolidada com a primera força més votada, en aquest cas seguida pels socialistes i la formació nacionalista. Finalment, tampoc han canviat les coses a Puigcerdà (Cerdanya), on Esquerra continua primera; mentre que JxCat i PSC han intercanviat posicions (ara, la segona és per a la coalició).

El poble del president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent –que en va ser alcalde– ha mantingut el suport a Esquerra Republicana i l'alteració s'ha de buscar en la segona opció més escollida pels electors, que aquesta vegada ha estat JxCat i no el PSC.

Esquerra també ha revalidat la victòria del 28-A a Torroella de Montgrí, d'on és veïna l'exconsellera Dolors Bassa; pel que fa a la resta de partits, els resultats repeteixen el patró de fa mig any.

Begur també ha tornat a donar el vot majoritari a ERC, però, a diferència de fa uns mesos, la candidatura d'Illamola ha superat la socialista. Breda o Caldes de Malavella són altres poblacions on ERC ha revalidat el primer lloc; en l'última, però, ho ha fet amb molt poc avantatge de la coalició.

L'estrena de la CUP en unes eleccions estatals ha fet que en alguns d'aquests municipis hagi avançat el PSC i s'hagi col·locat en la tercera posició. Aquest relleu s'ha produït, per exemple, a Sant Hilari Sacalm, Anglès, Breda, Porqueres, Banyoles o Bescanó. En altres llocs, com són Blanes, Begur, Castell-Platja d'Aro o Lloret de Mar, la CUP no ha obtingut cap vot.

A l'abril, Anglès va ser l'única població amb més de 3.000 habitants que va guanyar JxCat i el seu electorat s'ha mantingut fidel a aquesta opció. En realitat, la coalició encara ha marcat més distància amb ERC.

En altres municipis on les últimes eleccions es van resoldre amb victòria republicana, ahir Junts per Catalunya els va passar pel davant. Això ha passat a Arbúcies, Vidreres, l'Escala, Bescanó, Cassà de la Selva, Castell-Platja d'Aro o Sant Hilari Sacalm.