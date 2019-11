Iglesias: «Estenem la mà a Sánchez per frenar l'auge de l'extrema dreta»

Unides Podem va passar dels 33 diputats que havia aconseguit el 28 d'abril als 26. El candidat, Pablo Iglesias, va valorar els resultats dient que «aquestes eleccions només han servit per reforçar la força de la dreta i la de la ultradreta». Iglesias va dir que «vam tenir una oportunitat històrica de formar un govern de coalició a Espanya, que fos estable i que apostés per les polítiques socials i no va poder ser». Iglesias va mostrar la seva preocupació pels resultats del partit ultradretà Vox i va dir que «la solució és un govern de coalició per fer-hi front».

El candidat d'Unides Podem va assegurar que des d'aquesta nit deixarà enrere «tots els retrets» i confiarà en una coalició entre l'«experiència» del PSOE i la «valentia» de la seva formació. «Estendrem la mà al PSOE», va assegurar Iglesias en la roda de premsa de valoració dels resultats.

Iglesias va afegir que «és pitjor anar-se'n a dormir amb 50 diputats de l'extrema dreta que amb ministres d'Unides Podem».



Oberts a negociar

En aquest sentit, va dir que la seva proposta es basa en «els articles socials de la Constitució» amb l'objectiu de garantir «l'estat de benestar». «Estem oberts a negociar des d'avui mateix», va dir. Iglesias demana tenir representació en «proporció als vots» obtinguts. El govern de coalició, per Iglesias, ha de basar-se en garantir els drets socials i civils dels espanyols.



Un sòl de votants sòlid

Per la seva banda, el número tres per Madrid d'Unides Podem, i president del PCE, Enrique Santiago, va assenyalarque els resultats demostren que «el nostre projecte polític compta amb «un sòl molt sòlid», i va especificar que es deu al fet que és coherent.