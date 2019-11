Lamuà reivindica el coixí socialista i el vot «coherent i de la moderació»

Els simpatitzants, afins i amics del PSC que es van congregar ahir per donar suport al candidat gironí al Congrés dels Diputats, Marc Lamuà, van viure una jornada tranquil·la, sabedors de mantenir el seu escó. Els socialistes –que anticipaven uns resultats marcats per uns sondejos que els hi auguraven més mals– mantenen a Girona un coixí de 50.000 vots que els reafirma com la tercera força.

«El que triomfa avui són les opcions de la moderació i estem molt contents d'encarar aquestes opcions, a Espanya i a Catalunya», va destacar Lamuà a l'inici del seu discurs. El diputat consolida el seu seient al Congrés tot hi haver perdut 15.000 vots a les comarques gironines però amb unes xifres que milloren el resultat de les eleccions del 2016.

En aquest sentit, Lamuà va destacar l'entrada al Congrés dels Comuns a Girona, que va valorar com un retrat del fracàs de les vies unilaterals: «Una veu més no independentista fa que es representi més la realitat». El socialista va afegir que «els resultats demostren que les vies unilaterals queden invalidades i cal una reflexió profunda sobre quins camins s'han d'agafar a partir d'ara».



Sense canvis

«És evident que estem satisfets però sempre volem més i desitjaríem tenir més representació», va dir el candidat en al·lusió al llunyà segon escó dels socialistes a Girona.

Finalment, Lamuà va reivindicar el coixí obtingut en una campanya que va qualificar de «molt polaritzada»: «Quan hi ha una polarització dels electors a vegades surten reforçades posicions més dures i penso que té un molt alt valor que tants electors a comarques gironines optin per la coherència, la moderació, l'esforç i el progressisme».