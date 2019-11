Malversacions impunes, paràlisi i pentapartit 

Com les de Rajoy el 21-XII-2017, a Pedro Sánchez les eleccions d'ahir li han sortit a la biorxa. És el gran perdedor, polític (de 123 ha passat a 120 escons) i econòmic. M'explico. Les del 28-IV-19 van costar uns 140 M? (exactament 138.961.517 ?); aquestes d'ahir han ultrapassat la xifra gràcies a l'operación Ícar: 4.500 agents de les FCSE desplaçats a Catalunya per a res (ai, la por!). Les noies de Montoro, en la prova pericial del Judici al TS, sumant peres i plàtans, van aconseguir xifrar la malversació dels acusats catalans a la ratlla d'1 M?. Alguns ho paguen amb presó. L'operació Copèrnic (portar 6.000 agents a Catalunya per a l-X-17) va costar 87 M? ( Zoido dixit). Milions i milions de malversacions oficials i ningú se'n fa responsable?



El guanyador és Vox (52 diputats, amb capacitat de bloquejar la Mesa de les Corts i el TC). Rivera li va donar el passi perfecte per governar amb Cs i PP certes autonomies i Abascal ha rematat el gol, amb paradoxes tan paradigmàtiques com la del fet que Cs governa a Castella i Lleó i els seus votants han desaparegut del mapa. Ara ho paga amb el desnonament de l'Ibex-35 i la pèrdua de 47 escons. Una campanya contra Catalunya ja hem vist pel que ha donat: paràlisi i bloqueig. No calia parlar en la campanya ni recessió econòmica ni problemes laborals ni corrupció ni crisis de les pensions ni... Només valia la llenya contra Catalunya. I som on som: PP i Vox amb 2 únics diputats, aquí, a Catalunya són residuals; ERC amb 13 diputats (en perd 2 a favor de les CUP) guanya el PSC-PSOE (12) i JxCat amb 8 avança els de Podem (7), que simplement resisteixen en el seu paper de xarnera, malgrat que a l'Estat UP hagi perdut 7 escons.



Hi ha una paraula que servidor va aprendre a Itàlia i que Sánchez haurà de començar a pronunciar: pentapartit. Els seus 120 escons no sumen amb UP (35) i Més País (3). Ni amb PNB (7). Li calen els 13 d'ERC. Sense comptar amb Catalunya, tornarem a ser en un bloqueig recursiu. Altrament el PSOE ha obtingut 99 escons al Senat, 20 més que el PP, però haurà de comptar amb els 10 del PP, els 9 del PNB, i els 3 de JxCat i N+... Una victòria pírrica sumada al tret per la culata a les Corts. Uf!