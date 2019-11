El mapa polític espanyol es torna a tenyir de vermell en unes generals

El mapa electoral espanyol continua essent vermell. Però una mica menys. L'abril passat, el PSOE va aconseguir donar un tom als seus pitjors resultats i va pràcticament arrasar a la majoria de províncies fent una evident sagnia de vots al PP. Set mesos després, els socialistes liderats per Pedro Sánchez tornen a guanyar però han perdut terreny.

Es confirma igualment la debacle en termes generals de la formació de Ciutadans que en nombroses províncies no ha obtingut representació i fins i tot l'ha perdut allà on havia tingut diputat l'abril passat. Tant PP com Vox han devorat els escons de la formació d'Albert Rivera. Al Principat d'Astúries, Ciutadans ha perdut el seu diputat en benefici del PP, que l'ha guanyat passant d'un a dos. I així en nombrosos punts del territori.

Vox ha desplaçat en el terreny polític Ciutadans i en algunes provincies electorals s'ha col·locat com a segona força política. És el cas d'Almeria, que se situa per darrere dels socialistes. El mateix ha passat a Huelva i Sevilla, on el partit d'Abascal ha estat la segona força més votada. Es dona la circumstància que a Terol ha guanyat i ha obtingut un diputat una nova formació: ¡Terol existeix! agafant com a nom el lema reivindicatiu que s'ha fet famós. I ho ha fet superant la resta de partits grans com socialistes i populars.

La repetició electoral d'aquest diumenge ha tornat al PP la condició de força més votada a Galícia però se situa a menys d'un punt del PSOE en percentatge de vot a només uns mesos de les eleccions autonòmiques previstes per a la tardor de 2020 si no és que Alberto Núñez Feijóo no decideix fer un avançament elctoral vistos aquests resultats.

Aquest empat tècnic entre populars i socialistes es produdeix mentre Ciutadans ha perdut dos llocs al Congrés i mentre que Vox no ha aconseguit representació per cap de les quatre circunscripcions gallegues.

A Astúries el PSOE es manté com la primera força política en nombre de vots i obté tres escons al Congrés seguit de la coalició PP-Foro, que obté dos escons, un més que a l'abril. Per la seva banda, Unides Podem i Vox es mantenen amb un diputat cada un mentre que aquí també es confirma el retrocés de Ciutadans, ja que perd el seu representant al Congrés per Astúries. A Cantàbria, amb tot ja escrutat, el PP ha guanyat les eleccions i ha pujat d'un a dos diputats, tal com li ha passat en molts punts del territori, mentre que el PSOE guanyador dels comicis d'abril baixa a la segona posició perdent un dels dos escons que tenia. El PRC es manté com a tercera força amb un diputat mentre que Vox s'estrena amb un diputat i Ciutadans desapareix.