Miquel Iceta reclama «sortir del cul-de-sac de l'independentisme»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va assegurar que el seu partit ha demostrat «de nou» que és «el gran partit per la solució acordada per sortir del cul-de-sac de l'independentisme» i va celebrar la retallada de distància amb ERC en escons.

En una breu valoració des de la seu del partit, Iceta va recordar que «l'independentisme segueix sense comptar amb el suport majoritari a Catalunya» i que, en canvi, el PSC ha aconseguit el mateix nombre de diputats «en unes eleccions celebrades en un context especialment difícil».

En aquest sentit, va dir, el PSC ha consolidat la segona plaça que ja va obtenir a les eleccions generals del passat 28 d'abril i ha repetit els 12 escons, un resultat que farà servir per treballar contra el «bloqueig polític» a Espanya i a favor d'una «alternativa a l'independentisme» en el cas de Catalunya.

Després de mostrar la seva preocupació per l'ascens de l'extrema dreta, i amb Vox augmentant a dos diputats a Catalunya, el líder dels socialistes va recordar a PP i, especialment, a Cs, que «blanquejar l'extrema dreta és sempre una opció equivocada». «Atiar l'antipolítica beneficia sempre l'extrema dreta», va apuntar.

A Catalunya, els socialistes mantenen els escons que van treure el 28-A, amb 12 diputats. Concretament, a Barcelona n'han tret vuit –un menys que als anteriors comicis–, mentre que a Tarragona en guanyen un i es queden amb dos escons; i a Girona mantenen l'únic diputat, igual que a Lleida.

Iceta va sortir a fer la valoració a la seu juntament amb la cap de llista, Meritxell Batet, fins ara de baixa mèdica, que va fer el seguiment de la nit electoral des de la seu del PSC, en privat. També el van acompanyar en les breus declaracions el candidat al Senat, Manuel Cruz, el secretari d'organització, Salvador Illa, i el primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni.

També van seguir la nit electoral des de la seu, al carrer Pallars, l'expresident del Govern José Montilla, la portaveu parlamentària, Eva Granados, o l'eurodiputat Javi López, entre altres membres de la llista del PSC per Barcelona. Per contra, van ser pocs els militants que van optar per seguir la nit electoral des de la seu.



Campanya sense incidents

Abans de la compareixença d'Iceta, el secretari d'organització i cap de campanya del PSC, Salvador Illa, va celebrar també que «un cop més» els socialistes han guanyat les eleccions. Per altrabanda, Illa va agrair qui va triar la papereta de la formació i va assegurar que des de les seves files es treballarà amb «tenacitat» per a «correspondre la seva confiança».

El dirigent socialista també va destacar que la jornada hagués transcorregut «sense incidents rellevants» i que tots els ciutadans haguessin pogut expressar la seva opinió lliurement en forma de papereta.

En la seva compareixença, Illa també va donar les gràcies a totes les persones que van fer possible la jornada.