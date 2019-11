Rivera: «Hem tingut uns mals resultats, sense excuses»

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va assumir ahir davant els militants i simpatitzants del partit «uns mal resultats, sense excuses ni pal·liatius. Hem perdut 47 diputats». Rivera va felicitar el guanyador de les eleccions i va reconéixer els mals resultats de la formació. «Els espanyols han escollit revalidar Pedro Sánchez, però també han escollit més dreta i menys centre». «Jo no faré com altres polítics que no reconeixen les derrotes. He viscut moltes nits electorals, i aquesta no diré que es una nit històrica». «Vull ser honest i honrat. Avui hem tingut un mal resultat i el primer culpable soc jo».



Congrés extraordinari

Els mals resultats van fer que Albert Rivera anunciés una reunió extraordinària de l'executiva urgent per avui al matí per tal de valorar conjuntament els resultats i compartir opinions i assumir decisions. «Vull proposar un Congrés Extraordinari per tal que els militants i simpatitzants de Ciutadans, que són als qui realment ens devem, decideixin quin ha de ser el rumb del partit i perquè agafin les regnes».

Als espanyols, va afegir Rivera, «no els podem enganyar, els hem de dir la veritat. Jo vull ser honest i honrat. Em vaig posar en política perquè estimo Espanya. Assumin el que han votat els espanyols perquè el nostre projecte polític és de veritat. Els votants de Ciutadans són els vertaders protagonists d'aquest moment».



Girauta parla de fracàs

El candidat número u de Ciutadans per la província de Toledo al Congrés, Juan Carlos Girauta, va asseñalar que els resultats del partit a les eleccions generals són «un fracàs» i tot i que va assenyalar que seguirà a la capital regional, va carregar contra l' establishment per «exterminar políticament el partit taronja». Girauta va indicar que «s'ha destrossat Ciutadans al Congrés i això farà possible que el candidat socialista Pedro Sánchez quedi per sota del que estava i que molts dels votants del partit taronja han votat el PP, «molts més a Vox» i que molts s'han abstingut». Girauta va afegir que «els que han votat Vox, sobretot els empresaris, que els vagi molt bé tractant amb ells».

Per la seva banda, la cap de llista de Ciutadans de València, María Muñoz, va manifestar que «les victòries se celebren i de les derrotes se n'aprèn», per tant, el que toca és aprendre des de l'oposició i escoltar els ciutadans i remuntar de cara a propers comicis electorals».



Pesos pesants queden fora

Els mals resultats de Ciutadans en aquestes eleccions generals faran que pesos pesants catalans del partit es quedin fora del Congrés dels diputats.