Sánchez promet actuar amb «generositat» en el seu intent d'un Govern «progressista»

El president de Govern i líder del PSOE, Pedro Sánchez, actuarà amb «generositat i responsabilitat» en el seu intent de formar un Executiu «progressista» i «estable», dues condicions que va reclamar també de la resta de partits polítics, als quals va emplaçar a desbloquejar el país. Aquestes van ser les seves primeres paraules a l'exterior de la seu del PSOE a Ferraz, on va sortir a celebrar la victòria del seu partit a les generals davant centenars de militants i simpatitzants que corejaven: «Hem guanyat, deixeu-nos governar».

Sánchez va parlar minuts abans de la mitjanit des d'una plataforma aixecada sobre una de les voreres del carrer, acompanyat de la seva dona, Begoña Gómez; la vicepresidenta de Govern, Carmen Calvo; el ministre de Foment i el secretari d'Organització de PSOE, José Luis Ábalos; la número dos de el partit, Adriana Lastra; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, i el secretari de Coordinació Territorial, Santos Cerdán.

«M'agradaria fer una crida a la resta de partits polítics perquè han d'actuar amb generositat i responsabilitat per desbloquejar la situació política a Espanya. El PSOE també actuarà amb generositat i responsabilitat per desbloquejar-la», va prometre.

Després de recordar que la d'ahir havia estat la tercera victòria del PSOE en unes eleccions aquest any, va assenyalar que el seu pla no és seguir guanyant comicis, sinó formar, aquest cop sí, un «Govern estable» que faci «política en benefici» dels ciutadans. En la seva crida als partits, Sánchez només va excloure Vox, als quals no va esmentar pel seu nom, sinó com «aquells que sembren el discurs de l'odi i l'antidemocràcia».

Uns 200 militants del PSOE es van concentrar a les portes de Ferraz per cridar: «Ara si , però amb l'esquerra». Amb aquest missatge, els concentrats van emular el 28 d'abril, quan la militància va exigir al president en funcions que «amb Rivera, no», mentre que ahir es va poder veure un cartell en el qual un militant havia escrit «amb Iglesias, sí».

Posteriorment, personal del PSOE va anar a demanar als simpatitzants que portaven cartells amb els lemes «Amb Iglesias sí» i «Govern progressista» a les portes de la seu socialista que deixessin de mostrar-los. Els joves, que segons van dir havien votat al PSOE, van abandonar el lloc.