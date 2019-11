Satisfacció a Esquerra per una nova victòria davant d'un escenari «molt difícil»

Satisfacció a ERC per haver tornat a ser la força més votada a les comarques gironines, malgrat haver perdut un dels tres escons que van obtenir a l'abril. El president del partit a Girona, David Mascort, va recordar que els resultats del 28-A havien estat històrics i extraordinaris, i va considerar que l'entrada en acció de la CUP els havia «complicat» les coses. «Amb un nou actor independentista era molt difícil obtenir els mateixos resultats», va explicar. De tota manera, Mascort va convidar tots els partits independentistes a reflexionar sobre per què la demarcació va obtenir cinc diputats independentistes el 28-A i ara només n'ha tingut quatre. També va lamentar que ERC hagi estat «el blanc de tots els atacs», perquè això ha acabat «perjudicant també a qui ha disparat».

Per la seva banda, la cap de llista, Montse Bassa, que tornarà a Madrid acompanyada de Joan Margall, es va mostrar «molt contenta» i va agrair el suport dels votants, «perquè són els mateixos que a partir de demà es mobilitzaran en contra la repressió». També va tenir un record molt especial per a la seva germana, Dolors Bassa, qui va assegurar que ha estat «molt present» en aquesta campanya i que la seva energia «ha estat fonamental» per tirar endavant malgrat haver estat sentenciada a dotze anys de presó. Per això, va assegurar que aniran al Congrés no només a defensar els interessos dels gironins, sinó també a «mirar als ulls dels carcellers per defensar la llibertat, l'amnistia i el dret d'autodeterminació».

Mascort, per la seva banda, va recordar que els republicans no volien aquests comicis i que els han vingut «imposats». Tot i això, va considerar que des d'Esquerra han aprofitat aquesta campanya per explicar que volen «fer política, no fer volar coloms ni focs d'encenalls». Pel que fa a l'ascens de Vox, també a les comarques gironines, va considerar que els resultats mostren que l'extrema dreta «ha canviat de partit, ja que abans votava PP i Ciutadans i ara Vox, però sempre hi és».

D'altra banda, el partit també es va mostrar satisfet pel resultat obtingut al Senat, on, al tancament d'aquesta edició, tenien dos representants.