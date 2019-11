La CUP tem un tancament des de dalt que podria fer pactar PSOE amb PP

La candidata de la CUP, Mireia Vehí, va valorar positivament ahir l'entrada al Congrés per primera vegada, amb dos diputats. Vehí va explicar que la seva formació «tem que moviments per part del PSOE i Pedro Sánchez el puguin acabar portant a pactar amb el PP per la «lògica de tancament per dalt que sembla que és l'escenari que sembla més plausible».

Vehí va considerar que «sense aquesta alternativa no hi ha estabilitat viable i, per tant, totes les possibles aritmètiques porten Pedro Sánchez a la campanya de repressió». L'anticapitalista va deixar clar que «el 10-N ha deixat un mapa polític molt dur, amb una presència enorme de l'extrema dreta i poques portes obertes per l'independentisme».

D'altra banda, per Vehí, «al Congrés no anem a guanyar res perquè és impossible, l'aritmètica dificulta molt que hi pugui haver un recorregut mínim per als partits independentistes». Pel que fa a l'audiència amb el Rei, Vehí va dir que «és una decisió de la militància, però m'atreveixo a aventurar que no anirem a veure el Rei. Forma part del cordó umbilical d'una dictadura heretada».