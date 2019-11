ERC insta Sánchez a triar entre la dreta o el diàleg amb Catalunya

La portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Vilalta, va assegurar ahir en la roda de premsa de valoració de resultats que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, té dues opcions després del 10-N, o anar cap a la dreta i «comprar» el discurs de l'extrema dreta o bé «escoltar» les urnes i «seure i dialogar» per trobar una solució democràtica per a Catalunya.

Vilalta va dir que ERC proposa una solució democràtica que passa per l'exercici de l'autodeterminació, la fi de la «repressió», l'amnistia i el respecte per les institucions catalanes. És a dir, «pel respecte a la voluntat majoritària a les urnes de Catalunya», va precisar la portaveu dels republicans en posar en valor una heterogeneïtat independentista que va sentenciar diumenge a les urnes que la venjança no és la resposta. Vilalta va reivindicar que es produeixi un diàleg amb l'Estat on es pugui «parlar de tot».



Posició dèbil per al PSOE

La portaveu dels republicans va afirmar, doncs, que els resultats de diumenge deixen el PSOE en una posició més dèbil per l'immobilisme i el bloqueig de Pedro Sánchez. I per això els republicans hi veuen una oportunitat per obligar-los a seure i parlar d'una solució democràtica a les urnes. «Sánchez ha de triar: o una solució que es basi en drets i llibertats, o més dreta; ha de decidir si vol abraçar la dreta i seguir ignorant Catalunya, o seure a parlar i buscar una solució a aquest conflicte», va insistir Vilalta. Pels republicans, la ciutadania va emetre diumenge la seva sentència en forma de democràcia: «sí» a una solució política i «no» a la repressió, que és l'alternativa de l'Estat espanyol.

«A veure quin Sánchez trobem»

Per la seva banda, el candidat d'ERC a les eleccions generals, Gabriel Rufián va culpar el president espanyol, Pedro Sánchez, de l'augment de Vox al Congrés: «Passarà a la història com un negligent, com un irresponsable, com un egòlatra. Els resultats del feixisme són exclusivament culpa seva».