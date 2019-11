Esquerra i JxCat tornen a igualar forces als municipis gironins

ERC i JxCat reequilibren forces a les comarques gironines. Així com l'extraordinari resultat dels republicans el 28-A els va convertir en els clars vencedors a la demarcació (es van imposar a gairebé un 80% dels municipis), ara JxCat ha aconseguit recuperar part del terreny que tenia l'antiga Convergència. De fet, malgrat que ERC ha estat la força més votada, ha estat JxCat qui ha guanyat en un major nombre de municipis: la llista impulsada per Carles Puigdemont s'ha imposat en 109 localitats, mentre que els republicans s'han hagut de «conformar» amb 105. El PSC, per la seva banda, ha aconseguit només cinc victòries, però tres d'elles han estat de pes: Salt, Lloret i Blanes, que es troben entre les localitats més poblades de la demarcació. Per la seva banda, la CUP, que s'estrenava en unes generals, ha aconseguit ser la llista més votada a Viladamat -on tenen una de les seves alcaldies més emblemàtiques- i Palau de Santa Eulàlia. Els comuns, en canvi, no van aconseguir guanyar en cap municipi gironí, com tampoc ho van fer PP, Ciutadans ni Vox.

Reculada electoral, doncs, d'Esquerra Republicana a les comarques gironines. El partit, que diumenge va tornar a ser la força més votada de les demarcació però que va perdre un diputat respecte al 28-A, es va imposar en un total de 105 localitats, el que significa un 47,51% dels 221 municipis que hi ha a la demarcació. Els republicans van imposar-se a tres capitals de comarca -Figueres, la Bisbal i Puigcerdà-, i van aconseguir vèncer en algunes de les grans localitats de la Costa Brava, com ara Roses (on el 28-A s'havia imposat el PSC), Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Palafrugell, Calonge, Torroella de Montgrí, Castelló d'Empúries i Llançà, a banda d'altres pobles de mida mitjana com Llagostera, Sant Joan les Abadesses, Pals, Begur, Caldes de Malavella, Sils o Maçanet de la Selva. En total, els republicans van aconseguir 91.389 vots a les comarques gironines, uns 22.000 menys que el 28-A, quan havien superat els 114.000.

En canvi, JxCat va aconseguir millorar resultats. A banda de mantenir els dos diputats que ja tenia, va aconseguir 87.642 suports, el que significa uns 2.000 més que en els comicis del passat mes d'abril. En total, la candidatura independentista impulsada per Carles Puigdemont va aconseguir ser la llista més votada a 109 municipis gironins, és a dir, a un 49,32% de les localitats que hi ha a la província. La victòria més important de JxCat va ser la de la capital, Girona, tot i que també es va aconseguir imposar en quatre capitals de comarca més: Banyoles, Olot, Ripoll i Santa Coloma de Farners. A més, el partit encapçalat per Mariona Illamola a les comarques gironines va ser la força més votada a localitats mitjanes com Castell-Platja d'Aro, Vidreres, Arbúcies, Sant Hilari, Bescanó o Cassà de la Selva, tot i que bona part de les seves victòries les va aconseguir en petites localitats de l'interior, especialment de la Garrotxa, la Selva interior i el Ripollès.

Els socialistes, en canvi, van aconseguir vèncer a tres de les localitats més poblades de les comarques gironines: Lloret de Mar, Blanes i Salt, municipis que han estat claus per aconseguir els 52.387 vots que van obtenir diumenge i que els van permetre mantenir el diputat que ja tenien malgrat haver perdut més de 13.000 vots respecte al 28-A. Malgrat que en aquesta ocasió han perdut Roses, on la llista més votada ha estat la d'ERC, els socialistes han aconseguit dues victòries més en dues localitats petites de l'Alt Empordà: Santa Llogaia d'Àlguema i Sant Miquel de Fluvià.

Pel que fa a la CUP, que s'estrenava per primera vegada en unes eleccions generals, ha estat la força més votada en dues localitats: Viladamat, el poble on tenen una de les seves alcaldies més emblemàtiques i on han obtingut més d'un 35% dels vots (la segona força, ERC, s'ha quedat més de deu punts percentuals enrere), i Palau de Santa Eulàlia, on governen els republicans.

La resta de partits no han aconseguit imposar-se en cap municipi. De fet, ni comuns ni PP havien aconseguit cap victòria el passat 28-A, mentre que Ciutadans, que havia aconseguit ser la força més votada a Vilamalla, ara ha quedat amb el marcador a zero. A Vilamalla, per cert, ha guanyat ERC i Ciutadans ha quedat en sisena posició, per darrera de Vox (que ha estat tercera força) i PP.