JxCat diu a Sánchez que una manera de fer autocrítica és cedir el pas

La diputada electa de JxCat Laura Borràs va advertir ahir a Pedro Sánchez que faci autocrítica, i que una manera de fer-ne és «cedir el pas». La líder de JxCat va valorar ahir -acompanyada del president del grup parlamentari, Eduard Pujol- els resultats, l'endemà de les eleccions, on la formació va obtenir 8 diputats, un més que el 28-A.



No donar vots a canvi de res

JxCat va celebrar amb eufòria els resultats obtinguts: un diputat més al Congrés i un altre al Senat. «Ho valorem molt positivament, ja que hem millorat el resultat de vot absolut i en el percentual, tot i la menor participació i la major oferta d'opcions independentistes».

Així, Laura Borràs va considerar que l'estratègia de «no donar vots a canvi de res» i plantar cara a l'Estat espanyol va quedar «avalada» pels resultats.

La líder de JxCat manté l'oferta de formar un grup independentista únic a Madrid, a l'espera d'establir una «estratègia» conjunta amb ERC i la CUP.

Junts per Catalunya va avisar Sánchez que «les actituts autoritàries només naturalitzen i emblanqueixen l'autoritarisme». Van vincular l'auge de Vox a la via «repressiva» i van reclamar al Govern espanyol que «segui i parli» per desencallar el conflicte «democràtic i pacífic que viu Catalunya». Van destacar que «el resultat de l'independentisme és més bo que mai, un missatge que ha de saber llegir i entendre tothom».