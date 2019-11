Laura López: «Tinc la ment molt numèrica, ha passat el que calculava que podia passar»

Laura López va protagonitzar una de les sorpreses de les eleccions a les comarques de Girona, en recuperar un escó per En Comú Podem. I això, després de la polèmica desfermada per titllar de «Vivales» l'expresident Puigdemont i de declarar que els presos s'han saltat la llei

Ha nascut una nova estrella de la política?

Era necessària una veu gironina per portar al Congrés totes les situacions d'aquestes comarques que ho requereixen. No m'agrada que em defineixi com «estrella», perquè és un títol individual, i aquesta tasca és col·lectiva, la durem a terme entre tots i totes.

Doncs valori els resultats del seu partit, a Girona.

Realment estem molt contents. En campanya vam defensar moltes coses, com ara la Costa Brava, els Pirineus, així com la derogació de la reforma laboral, per la gran incidència que té en l'estacionalitat de l'economia gironina. És una molt bona notícia que el que hem defensat en campanya, puguem anar al Congrés a fer-ho possible.

I al global de Catalunya?

Em sap molt de greu no poder compartir treball amb la Maria Freixenet [la primera candidata que no va sortir elegida en la llista per Barcelona], que ha lluitat molt contra les desigualtats de gènere. Però ens hem mantingut, crec que podrem fer un front de contenció davant l'auge de les dretes.

Sigui sincera: esperava el seu escó?

La meva màxima de vida és afrontar les coses tal com passen.

«Carpe diem».

He, he, jo havia d'afrontar la campanya i anava pas a pas: ara una entrevista, ara un acte... No em parava a pensar gaire més.

L'hi preguntava perquè a les xarxes la van crucificar per l'entrevista... a aquest diari.

Tinc la ment molt numèrica, jo tenia el meu Excel elaborat amb la Llei D'Hondt. I sabia que si tots els d'esquerres sumàvem esforços, obtindríem representació. El que ha passat és el que tenia calculat que era possible que passés.

Però li devia saber greu, que la lapidessin d'aquella manera per unes declaracions.

No m'ho prenc com un atac personal. A les esquerres sempre ens matxaquen, per tant la tergiversació i mala utilització que n'ha fet la gent, o fins i tot el que s'han inventat, no són cosa meva.

Potser algú li tenia ganes...

Les coses més complexes són difícils d'entendre, sovint la gent vol només coses simples i dicotòmiques. I com que no era aquesta la meva posició, se'm va atacar.

Surt reforçat d'aquestes eleccions, l'independentisme?

L'independentisme ha de fer un pas cap al diàleg, que és el que defensem nosaltres. De fet ja surten veus en aquesta direcció, malauradament encara aïllades. Veus que veuen les equivocacions que s'han comès i volen sortir d'aquesta situació de bloqueig.

Quin govern sortirà a Madrid?

Espero que d'esquerres.

Fa uns dies em deia que en Pedro Sánchez se'ls hauria de menjar amb patates.

He, he, espero que formem govern, perquè la situació és preocupant, pel creixement de l'extrema dreta. Hauran vist la inconveniència de convocar unes noves eleccions. Suposo que seran responsables i miraran cap a l'esquerra.