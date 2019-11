Les patronals reclamen un govern estable i moderat

La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) i la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME) van mostrar ahir el seu respecte pel resultat de les eleccions del 10-N i van demanar als partits polítics «responsabilitat i visió transversal» per formar un govern «estable i moderat». «No ens podem permetre unes noves eleccions», van alertar les dues patronals. «Les empreses i la societat espanyola necessiten, des del rigor pressupostari i l'ortodòxia econòmica, avançar en les reformes pendents, prioritzant la formació, la innovació, la digitalització i les pensions», van enumerar la CEOE i CEPYME. Les patronals també van reclamar al nou govern espanyol mesures per afavorir la internacionalització, l'impuls de la sostenibilitat, una tributació més competitiva i la unitat de mercat.

Les dues patronals espanyoles van recordar que «és el moment de les grans responsabilitats i de prendre decisions de la mà del diàleg social, per on han de transcórrer les properes iniciatives legislatives en busca del màxim consens possible».



Foment i Pimec també

La patronal Foment del Treball es va sumar a les veus que urgeixen els partits a facilitar la constitució d'un nou Govern a Espanya i va instar, especialment, el PSOE a buscar les aliances necessàries per formar un Executiu «estable i moderat». «És urgent que el conjunt de forces polítiques mostrin una actitud de responsabilitat i compromís per facilitar la governabilitat a Espanya davant el context de fragmentació parlamentària», va destacar la principal patronal catalana en un comunicat. Després dels resultats electorals de diumenge, Foment considera «imprescindible» que el partit més votat «busqui les aliances que permetin formar un govern de l'Estat estable i moderat per impulsar també reformes concertades entre l'Executiu i els agents econòmics i socials», de manera que s'afavoreixi «la competitivitat empresarial i el creixement econòmic».

Davant el nou escenari polític, la patronal que presideix Josep Sánchez Llibre va oferir la seva col·laboració per fer possible «la moderació i el pacte».

Per la seva banda, la patronal catalana Pimec va exigir «responsabilitat» als partits polítics per «dialogar» i avançar en la constitució d'un Govern central «estable» a Espanya el més aviat possible. Després d'admetre que els últims resultats electorals «posen encara més difícil la governabilitat de país», l'organització patronal va subratllar que «el país no es pot plantejar unes terceres eleccions» i que l'única sortida, per tant, és «buscar fórmules de diàleg i compromís». «Estem davant d'un moment d'alentiment de l'economia i, per tant, necessitem un govern que faci reformes com més aviat millor».