El PSOE allunya la coalició amb el PP i busca el suport de Podem

El ministre de Foment en funcions i secretari d'Organització de PSOE, José Luis Ábalos, va advertir ahir que el seu partit no apostarà per la gran coalició amb el PP i va deixar clar que no veu una altra alternativa que un govern progressista. En roda de premsa a la seu de l'PSOE a Ferraz amb motiu de la reunió de l'Executiva Federal del partit, Ábalos va qualificar la situació sortida de les urnes com «complexa» i de «política molt dinàmica», que exigirà «molta feina». Però va deixar clar que el compromís del PSOE és el «d'intentar articular aquesta realitat complexa per plantejar un govern de caràcter progressista».