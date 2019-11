Josep Maria Cervera: «Seria bo que en temes de país fóssim capaços d'anar tots a una»

Josep Maria Cervera, alcalde del Port de la Selva i president de l'AMI, ha sigut una de les sorpreses de les eleccions a Girona, ja que ha aconseguit per a Junts per Catalunya un segon escó al Senat

Ja som al dia després. Com veu ara els resultats del seu partit a Girona?

Molt positivament. Havent baixat la participació hem aconseguit més vots, hem consolidat els dos diputats i hem incrementat la representació al Senat. I això que el context era molt complicat.

I al global de Catalunya?

També hem pujat en vots i tenim un diputat més.

A què atribueix aquests resultats?

Hi té molt a veure el fet que hem sigut coherents. Aquesta coherència s'ha superposat al context, que ens podia ser desfavorable.

A quin context es refereix?

La situació viscuda després de la sentència. S'ha volgut vincular l'actuació dels Mossos i del conseller Buch a JxCat i no al Govern, un govern que no només el forma JxCat. Durant la campanya hem demostrat que nosaltres des del minut zero fins al darrer moment hem intentat poder anar a Madrid amb una candidatura de país.

Ha tingut alguna influència que hagin coincidit la sentència i la campanya electoral?

Això ens donava l'oportunitat de donar una resposta política molt poderosa, que era presentar una candidatura de la República Catalana al Congrés, que s'haurien hagut d'empassar cada dia.

Però no va ser així.

No ha sigut així, no. Però nosaltres continuem oferint aquesta unitat d'acció, perquè sempre prioritzem el nostre país per davant de les particularitats de cada espai polític.

Creu que es donarà aquesta unitat d'acció, a Madrid? Falta que vulguin els altres partits.

Jo hi confio, i treballaré per això. La meva voluntat ha sigut aquesta en tots els espais que he pogut participar. Està bé que tothom pugui posar matisis a cada lloc, però aquesta situació d'excepcionalitat, seria bo que en els temes de país i de drets fonamentals, fóssim capaços d'anar tots a una.

Què passarà a Espanya a partir d'ara?

He, he. Estic segur que si pogués tornar enrere, el senyor Sánchez no em donaria l'oportunitat de ser senador. Però d'alguna manera o altra s'haurà de formar un govern, perquè la situació ja va més enllà de l'Estat espanyol. No crec que l'Estat pogués aguantar unes terceres eleccions en tan poc temps, i menys amb el panorama econòmic que arriba.

Si veu en Sánchez per Madrid, li agrairà que li hagi permès ser senador?

M'ha donat la segona oportunitat, i m'ha anat bé (riu).

Serveix de res el Senat?

Tots sabem que és una cambra molt desprestigiada, la majoria de la gent hi creu molt poc. No ha sigut mai la cambra de representació territorial que havia de ser, ni la institució eficaç que podia haver sigut. Al final, el que intenta l'Estat espanyol és uniformar-nos a tots.

El Senat pot servir per evitar-ho?

Almenys jo, no aniré al Senat a defensar un model d'estat plurinacional, això ja ha quedat superat. Una gran part dels ciutadans d'aquest país tenen clar que el futur de Catalunya no passa pel Senat, i potser tampoc pel Congrés. Però mentre hi siguem hem de defensar el nostre estat i el dret a l'autodeterminació. I mentrestant, estar pendent del dia a dia i de millorar les lleis que ens arribin del Congrés i que afectin Catalunya i les comarques gironines.