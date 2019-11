Torra assegura a Sánchez que «és l'hora, més que mai, del 'sit and talk'»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va interpel·lar ahir al líder de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, per demanar-li que «segui i parli» amb el Govern català, utilitzant el lema de Tsunami Democràtic. Torra va fer esment dels resultats electorals en un acte per commemorar el procés participatiu del 9 de novembre de 2014, on va destacar els bons resultats obtinguts pels partits independentistes i en referència a l'ascens de Vox va advertir Sánchez que «les actituds autoritàries només naturalitzen i emblanqueixen els autoritarismes». En aquest sentit va instar al president espanyol en funcions a no seguir adobant el «camp de la involució democràtica», i el va convidar a «seure i parlar» perquè «és l'hora de no amagar-se i parlar de solucions reals sobre un conflicte polític que no mereix el menyspreu, i encara menys una resposta autoritària o una no resposta», i va concloure que «aquestes paraules marquen el futur més immediat».

Segons Torra, la ciutadania continua mobilitzada en defensa del dret a l'autodeterminació i la independència, com ja va passar amb la sentència del Tribunal Suprem contra els presos independentistes, «i ara continua mobilitzada perquè exigeix una resposta a les institucions d'aquí i d'allà».

Una nova trucada perduda

D'altra banda, prèviament a l'acte celebrat al Palau de la Generalitat, Torra va intentar altre cop sense èxit parlar per telèfon amb Sánchez. Prop de les deu del matí el president de la Generalitat va trucar a la Moncloa, qui va respondre que el cap de l'executiu no podia respondre perquè estava reunit.

El president de la Generalitat ha fet diverses trucades al líder socialista des de la sentència del Suprem del 14 d'octubre, però mai ha rebut resposta. Tampoc hi va haver contacte quan Sánchez va visitar Barcelona el 21 d'octubre.