Així han votat els candidats a les eleccions al Parlament Europeu

Els candidats de les eleccions al Parlament Europeu han dipositat el seu vot aquest diumenge al matí.

Junts fa una crida a la participació: "L'única forma de tenir pes a Europa és que anem a votar avui"

El candidat de Junts al 9-J Aleix Sarri ha fet una crida a la participació en les eleccions d'aquest diumenge just després de votar al Centre Cívic Sagrada Família. En declaracions als mitjans, Sarri ha destacat que encaren el dia amb la voluntat que el "màxim" de catalans votin. "L'única forma de tenir pes a Europa és que anem a votar avui", ha dit. Sarri, que va de número tres en la candidatura encapçalada per Toni Comín, ha dit que "el més important" és que els catalans tinguin "la màxima representació política" al Parlament Europeu de partits "d'obediència estricta catalana", que primer mirin a Catalunya i "sobretot" defensin el dret a l'autodeterminació davant de les institucions europees.

El candidat ha recordat que Catalunya no té a hores d'ara un seient al Consell Europeu. Per això, ha subratllat la importància de votar per tenir veu a la UE. Així, ha reiterat el desig que el vot sigui per aquells partits que defensin els interessos de Catalunya "abans de tot" i construeixi el màxim d'aliances possibles perquè pugui esdevenir "lliure" els pròxims anys.

El candidat de Junts Aleix Sarri instants abans de votar / Blanca Blay

Dolors Montserrat anima a votar aquest 9-J: "Són pocs segons però el vot és per 5 anys"

La candidata del Partit Popular a les eleccions al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, anima els catalans "i la resta d'espanyols" a votar aquest diumenge. "Són molts pocs segons, però el vot és per 5 anys i decideix el futur d'Espanya a Europa i el d'Europa", ha dit a Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), on ha emès el seu vot al Casal d'Entitats del municipi. La cap de llista dels populars passarà la jornada al municipi, entre apoderats, afiliats i família, però a la tarda es desplaçarà a Madrid, on seguirà el decurs de la nit electoral a la seu estatal del partit.

La candidata del PP a les eleccions europees, Dolors Montserrat, votant a Sant Sadurní d'Anoia / Albert Segura

Cañas crida al vot per decidir el futur europeu dels "propers 20 anys": "Això no és un plebiscit sobre Sánchez o Feijóo"

El candidat de Cs, Jordi Cañas, ha cridat la ciutadania a votar per decidir el futur de la Unió Europea dels propers cinc anys, "però també dels propers 20". En una atenció als mitjans després de votar al Convent de Sant Agustí aquest diumenge a quarts de deu del matí, ha recordat als electors que tinguin present "allò que es vota" i no les dinàmiques de la política espanyola. "Això no és un plebiscit sobre Sánchez o Feijóo", ha expressat, afegint que "això va del futur dels ciutadans" i que "aquest ha de ser un vot d'europees, no de generals". A més, desitjat una participació "inesperada en el sentit positiu", recordant que "cada vot compta" perquè no hi ha percentatge mínim per les candidatures.

El candidat de Ciutadans el 9-J, Jordi Cañas, emetent el seu sufragi a les eleccions europees al Convent de Sant Agustí / Guifré Jordan

Riba demana una "participació massiva" a les europees per "blindar els drets i llibertats" dels catalans a Brussel·les

La candidata d'ERC a les eleccions europees, Diana Riba, ha demanat una "participació massiva" als comicis d'aquest diumenge per "blindar els drets i llibertats" dels catalans a Brussel·les. En una atenció als mitjans després de votar al seu col·legi electoral de Sant Cugat, Riba ha recordat que "moltes de les lleis i normes que afecten els ciutadans catalans" es fan al Parlament Europeu que es vota en aquestes eleccions. Preguntada per com afectaran els resultats a les dinàmiques polítiques domèstiques, Riba ha negat que tinguin "un significat" per la formació de govern a Catalunya. "L'aritmètica no canvia amb les eleccions d'avui", ha assegurat la candidata dels republicans.