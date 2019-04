La Jonquera, pols històric entre els dos partits independentistes

A la Jonquera, el pols principal a les eleccions municipals es manté entre les formacions independentistes, CiU i ERC, que des del 2007 són les llistes més votades i amb poca diferència de vots entre elles. Els convergents, ara Junts per la Jonquera, esperen que la feina feta els serveixi per guanyar avantatge i obtenir la majoria. En canvi, els republicans busquen aconseguir el marge suficient per capgirar el duel i aconseguir l'alcaldia en un municipi on, a hores d'ara, es presenten quatre llistes.

El PSC repeteix candidat, i Luis Martín de Pozuelo, fins ara vinculat al PP, es presenta en aquestes eleccions al capdavant de Ciutadans. A hores d'ara, els populars no saben encara si tindran llista. La seguretat continua sent una de les preocupacions de tots els partits en una població marcada per la seva situació geogràfica.

A republicans i convergents els separa un regidor des de fa anys, o fins i tot han arribat a quedar igualats en nombre de representants (2011). El candidat del PSC, Narcís Quintana, creu que les dues formacions «s'intercanvien els vots» d'una a l'altra des de fa anys.

Sònia Martínez (Junts per la Jonquera), que repeteix com a candidata per tercer cop, espera que la feina feta serveixi perquè aquesta vegada la ciutadania els doni més confiança per governar amb majoria, ja que en aquest mandat ho ha fet amb un pacte amb el PSC.

Quintana, per la seva banda, diu que s'ha sentit sol, alhora que està convençut que la seva presència ha servit per posar seny i allunyar de l'Ajuntament el debat polític en l'àmbit de país per centrar-se en el local. El socialista espera incrementar el nombre de regidors.

ERC, per la seva banda, buscarà avançar els convergents en la cursa i ho fa amb nova candidata, Anna Pérez, que arriba amb l'experiència d'haver estat regidora amb anteriors governs al capdavant d'àrees com Cultura i de ser una persona vinculada a diverses entitats. Com a partit s'estrena Ciutadans, amb l'advocat Luis Martín de Pozuelo, que té com a prioritats potenciar el comerç i la seguretat.

L'alcaldessa deixa clar que en seguretat «no podem abaixar mai la guàrdia», malgrat s'hagi avançat molt. Són conscients que la prostitució, la venda ambulant i la delinqüència continuaran presents.

El comerç és un altre dels temes prioritaris, però en aquesta ocasió s'endú l'interès el centre urbà, on es vol potenciar.

Més enllà d'aquestes qüestions, JxJ i ERC, els dos principals rivals, coincideixen en què és hora de canviar la imatge de la Jonquera associada sovint a droga, prostitució i camions per donar a conèixer el seu valuós patrimoni.