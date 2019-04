Les esquerres discutiran el domini de Jordi Munell a Ripoll

El domini amb majoria absoluta que CiU ha aconseguit en les dues darreres municipals tindrà una revàlida amb els partits d'esquerres com a escull per a aconseguir-ho. La relativa placidesa que ha tingut l'equip de govern liderat per Jordi Munell durant aquest mandat, s'ha enrarit en la precampanya amb crítiques a la seva gestió conservadora.

La principal diferència entre els convergents i els tres partits d'esquerres que formaven part del consistori (ERC, CUP i FEM Ripoll) s'han escenificat en la negativa d'aquests a aprovar el polígon de la carretera de les Llosses, un sector que els uns pretenen convertir en un futur espai per suposades empreses per instal·lar-s'hi, mentre que els altres volen reconvertir-lo en plana agrícola.

També han tingut una pedra a la sabata amb la iniciativa de la CUP del canvi de denominació del barri de Fuensanta, dedicada a un militar franquista. La negativa per part dels veïns ha posat entre l'espasa i la paret l'equip de govern, que ha perllongat la solució del problema fins al nou mandat. La mateixa CUP va plantejar també la celebració d'una festa major alternativa que no va ser ben acceptada pel consistori, i va provocar que s'acabés organitzant sense permís.

Però malgrat aquestes discrepàncies puntuals, la sensació no ha estat de dificultats excessives per un Jordi Munell que ha pogut compaginar la seva alcaldia amb la de diputat al Parlament de Catalunya. De fet, ERC ha patit un relleu a mig mandat amb dificultat per ocupar dues regidories a causa de les incompatibilitats denunciades per la CUP. Teresa Jordà va deixar el paper de cap de l'oposició en mans de Roger Bosch, que finalment serà el número dos de la candidatura republicana al darrere de Nani Mora, la cap de llista que debutava tot just fa dos anys al consistori. Tot plegat va deixar una sensació de flacciditat que ERC ha intentat capgirar publicant un butlletí cada mes fent propostes, criticant l'acció de govern i oferint la participació dels vilatans. El paper d'Alternativa per Ripoll-CUP ha estat just el contrari. Va entrar per primera vegada a l'Ajuntament, quedant-se a pocs vots dels dos regidors. L'empenta dels dos primers anys, aportant un aire nou a la política local, s'ha diluït en els dos darrers. El seu candidat, Aitor Carmona, ha estat protagonista de molts plens, des del pati de butaques en els torns de precs i preguntes, i ara prendrà el relleu de Santi Llagostera. El PSC recupera les sigles, després de diluir-les en l'invent fallit de FEM Ripoll. Anna-Belén Avilés en seguirà essent la líder, una regidora empàtica i única no sobiranista del consistori.

A poc més d'un mes per a les eleccions, encara no se sap si s'hi presentaran partits com Vox en lloc de PxC, o Ripoll Avant.