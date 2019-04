L'exmembre de Medinyà 1972-E Guillem Trias va a la candidatura de JxCat de Sant Julià de Ramis

El politòleg i cap de llista de Junts per Catalunya-Sant Julià de Ramis i Medinyà per a les properes eleccions municipals, Josep Arbat, informa que l'exmembre del partit Medinyà 1972-E, grup que enguany no es presenta, Guillem Trias s'adhereix a la llista de JxCat. Per altra banda, Arbat també apunta que l'actual regidor d'Independents-Candidatura de Progrés (CP), partit que tampoc renova presència a les municipals, Joaquim Mazó "no es troba a la llista per motius personals però també ens dona suport externament i molt activament".

Pel que fa a Guillem Trias, l'alcaldable de Junts per Catalunya comenta que, a banda de formar part de Medinyà 1972-E, és important ressaltar que "va ser membre de la Comissió Gestora de Medinyà, presidida per Montse Garcia". En aquest sentit, Arbat ressalta que incorporar Trias a la candidatura és rellevant "perquè va ser un dels membres més actius dins la Comissió que havia de dur Medinyà a la seva plena autonomia local". Arbat també anota que "incorporem membres de totes les formacions polítiques excepte ERC".