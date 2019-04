«No cal pressionar més el poble, sinó gestionar millor el pressupost»

Salvador Tordera repeteix com a candidat pel PP a Blanes, on, a les municipals del 2015, es va convertir en l'únic regidor del seu partit a l'Ajuntament

Salvador Tordera repeteix com a candidat pel PP a Blanes, on, a les municipals del 2015, es va convertir en l'únic regidor del seu partit a l'Ajuntament



Com proposa reduir impostos el seu partit?

A tots els pressupostos dels últims anys han sobrat romanents. Per què recaptar més al poble, si al final tot això passa a romanents? Creiem que no cal pressionar més el ciutadà, quan el que hem de fer és gestionar-ho millor. I cal reactivar l'economia i reduir impostos, sobretot en els joves, perquè puguin començar a desenvolupar la seva vida professional.

La creació de nous comerços seria una solució per millorar el turisme?

Sí, perquè Blanes té un turisme estrany. A part del de temporada, té el de caps de setmana de segona residència, més familiar. Abans, Blanes era un focus de comerç i això ara s'ha perdut una mica i cal incentivar-ho. Pensem que la SAFA s'hauria d'activar més i crear vivers d'empreses. Donar-los la mà perquè es quedin al poble i no hagin de marxar.

Sobren zones blaves a Blanes?

Gràcies a la pressió que nosaltres vam fer juntament amb PDeCAT, a la zona de l'antic pavelló, 1.300 places de zona blava van passar a ser d'aparcament gratuït. A les altres zones del poble, no té sentit que siguin zones blaves. Al centre sí perquè necessita que tingui rotació.

En cas de governar, quin seria el primer projecte que desenvoluparia?

Acabar el que ha quedat sobre la taula per falta de gestió i marcant terminis de venciment perquè si no les coses s'allarguen. I deixar clares les feines que ha de fer cada departament de l'Ajuntament perquè les puguin desenvolupar amb més tranquil·litat i eficiència.

Per què repeteix per tercera vegada com a candidat?

La primera vegada no te n'adones, perquè has d'aprendre com funciona tot. A la segona, he agafat experiència perquè he estat treballant dia a dia en temes tècnics dins l'Ajuntament. I ara, perquè ja puc aportar més professionalitat.

Creu que Cs pot esgarrapar vots del PP?

Mai he valorat aquestes situacions. Cadascú es presenta amb les seves il·lusions. És el poble qui ha de decidir.