Sant Julià i Medinyà perden dues llistes i només es presenten ERC i Junts

Sant Julià de Ramis i Medinyà estan experimentant canvis en l'escenari polític de cara a les eleccions municipals. Una de les principals novetats que trenca amb les dinàmiques dutes a terme fins al moment és la dissolució del partit Independents per Sant Julià de Ramis i Medinyà-Candidatura de Progrés (CP) i la no presentació de Medinyà 1972-E (M1972-E), que actualment tenia dos regidors a l'equip de govern liderat per Marc Puigtió, d'Esquerra Republicana. Segons el regidor de M1972-E i cap de llista de la formació en els anteriors comicis, Sixte Galià, «considerem que el nostre recorregut s'ha acabat», fent referència a la constitució de Medinyà com a municipi, un repte que en aquesta legislatura ha anat avançant caselles i que actualment es troba sobre la taula de la Generalitat.

Per a les municipals d'enguany, s'ha donat una disminució de la pluralitat de partits a Sant Julià i Medinyà. Per una banda, el cap de llista dels Independents-CP l'any 2015, Joaquim Mazó, informa que enguany la formació no es presentarà a les eleccions perquè «es desfà el partit». Per altra banda, Medinyà 1972-E, que compta amb dos regidors en l'equip de govern i que des d'un inici ha mantingut el repte d'aconseguir la restitució de Medinyà com a poble independent, tampoc es troba en el camp de batalla polític. L'actual regidor i que fa quatre anys va ser el respectiu alcaldable, Sixte Galià, manifesta que no es presenten havent assolit part de l'objectiu que s'havien proposat. A tall de recordatori, l'actual alcalde d'Esquerra Republicana, Marc Puigtió, que ha treballat conjuntament amb M1972-E per tornar a dotar d'autonomia Medinyà, explica que aquest «va deixar de ser independent l'any 1972, en unir-se amb Sant Julià fins avui. El 2015 es va aprovar la Llei 8/2015 que establia assignar una Comissió Gestora que gestionés Medinyà, sota el paraigua de Sant Julià, amb la pretensió d'aconseguir l'autonomia a les eleccions del 2019».

El gran obstacle en aquesta trajectòria va arribar el 2017 «quan el Tribunal Constitucional va derogar el reglament», diu Puigtió. Des de principis d'any, s'han realitzat diverses trobades amb la Generalitat per tornar a reactivar aquesta fita. Puigtió assegura que estan a l'espera de l'informe que elabori la Generalitat per iniciar la restitució, que posteriorment es presentarà als ciutadans.

A banda d'ERC amb Marc Puigtió repetint d'alcaldable, enguany consta que també es presenta el partit de Junts per Catalunya, encapçalat pel politòleg Josep Arbat. Pel que fa al PP, la formació encara no ha pogut confirmar si es presentaria cap candidatura a Sant Julià de Ramis i Medinyà, una informació que s'espera ratificar en els propers dies.