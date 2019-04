L'independentisme es diversifica a l'Escala, on sorgeixen vuit llistes

La presència de vuit candidatures a l'Escala, en part per la diversificació dels independentistes, fa difícil els pronòstics, i els candidats esperen que el vot es reparteixi i els dos partits majoritaris, Candidatura de Progrés (CP) i Junts per Catalunya-l'Escala, no acabin sols al govern. Des del 2007 governen els socialistes i repeteix al capdavant per segon cop Víctor Puga. Aparcaments i circulació al centre històric i habitatge són dos dels temes que centren el debat.

Les disputes entre integrants de la llista d'ERC han fet sorgir dues candidatures: ERC i Gent de l'Escala. Per primera vegada es presenta la CUP, amb Joan Sentís al capdavant, i En Comú l'Escala, continuïtat d'ICV, renova candidat amb Albert Pons.

El fins ara cap de llista del PP Joan Ball-llosera, que va deixar la militància al gener, es presenta per Nosaltres l'Escala (Nosotros, Partido de la Regeneración Social) i busca captar el vot dels partits «constitucionalistes».

Apareix també Alternativa per l'Escala amb Eva Trias al capdavant, l'adjunta a direcció del càmping Illa Mateua que va ser motiu de polèmica per allotjar guàrdies civils. Trias busca justament «superar diferències ideològiques i treballar pel bé comú», i apunta un escenari amb moltes veus on sigui necessari arribar a acords.

Els altres dos partits són les dues forces més votades fins avui, JxC l'Escala i el PSC, amb la marca Candidatura de Progrés. El primer ha tingut quatre anys moguts al partit amb diverses renúncies. L'encapçalarà el candidat més jove, Robert Bosch en un partit que aspira a recuperar una alcaldia que van tenir durant 12 anys (1995-2007).

Els socialistes, per la seva banda, es van quedar a les portes de la majoria absoluta el 2015. Víctor Puga espera continuar com a alcalde perquè queden temes per tancar com el POUM. Per Puga, «les decisions que es prenguin els propers quatre anys seran fonamentals per al futur» i apunta que «costa de creure que hi hagi vuit projectes diferents per a un municipi com l'Escala».

En aquest ampli escenari de candidatures, els independentistes seran representats per diversos projectes. Etna Estrems d'ERC, creu que les més perjudicades podrien ser les candidatures independentistes on s'ha diversificat el vot en comptes d'unir-lo i Carles Carlà -amb qui va compartir llista el 2015- afegeix a més, que si el partit més votat té forces vots el fraccionament li donarà avantatge per tenir més regidors.

Són els dos escenaris que la majoria pronostiquen: un vot repartit o el CP i JxC amb la majoria de vots.

Albert Pons assenyala que els socialistes tindran un vot consolidat «d'electorat que està satisfet» i caldrà veure «quin impacte tindrà Junts per Catalunya». Joan Sentís, de la CUP, i Robert Bosch, en canvi, pensen que pot patir un desgast que afavoreixi el repartiment de vots.



Temes a debat

L'alcalde no té gaires temes polèmics sobre la taula. El principal front ha estat la reforma del litoral al centre i la restricció de vehicles.

JxC l'Escala proposa una consulta per replantejar la circulació i recupera un vell projecte d'aparcament a plaça Nova. Obre la porta al fet que siguin els ciutadans que decideixin com se circula al nucli antic, conscient que és un tema que està a debat al carrer i que no tothom està d'acord que, sobretot durant l'hivern, es restringeixi el trànsit. Les posicions dels partits són diverses.

Els socialistes proposen l'aparcament a Ca les Monges però es tanquen a reobrir a la circulació la Platja.

La dificultat de trobar vivenda a un preu assequible és una altra de les problemàtiques que bona part dels grups posen a debat. Però amb vuit candidatures seran molts els projectes que s'exposaran als ciutadans.