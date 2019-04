El PDeCAT de Torroella anuncia l'expulsió de Jordi Cordon del partit

El PDeCat de Torroella de Montgrí ha anunciat l'expulsió del partit de Jordi Cordon, que va ser alcalde de la població entre els anys 2011 i 2016. A les municipals del proper 26 de maig, l'antiga coalició de CiU es presentarà sota el paraigües de Junts per Catalunya (JxCat) i amb Sandra Bartomeus de cap de llista. En canvi, Cordon és cap de llista de Convergents (el partit format per Germà Gordó) al Congrés i encapçalarà la candidatura de Compromís amb Torroella i l'Estartit de cara a les municipals. Per tant, Cordon ha afirmat que veu «lògic» que el PDeCAT engegui el procés per donar-lo de baixa, ja que el partit no permet la doble militància. «M'ho esperava», va dir Cordon, que tot i això va lamentar «les formes», perquè no havia rebut cap comunicació oficial i se'n va assabentar a través dels mitjans de comunicació.

«El PDeCAT de Torroella de Montgrí ha fet pública l'expulsió del partit de qui va ser l'alcalde, Jordi Cordon», deia el breu comunicat de premsa que va enviar el partit i on es recordava que, de cara a les municipals del 26 de maig, Sandra Bartomeus encapçalarà la candidatura sota el paraigües de Junts per Catalunya, que aglutinarà el mateix PDeCAT, el COET i Junts per Torroella.

Cordon va ser alcalde de Torroella sota les sigles de CiU entre el 2011 i el 2016, fins que l'oposició va promoure una moció de censura que va convertir en alcalde Josep Maria Rufí (ERC). Davant l'anunci de la seva expulsió, Cordon ho va trobar «lògic», però va lamentar que no li hagués arribat cap notificació per escrit per part del partit, ni de la direcció de Girona ni la de Barcelona.