Anna M. Garcia se suma a la llista de Paneque a Girona

La catedràtica d'Història Contemporània de la UdG Anna M. Garcia formarà part de la llista del PSC a Girona. La candidata socialista, Sílvia Paneque, s'ha mostrat molt satisfeta per la incorporació: «Anna Maria Garcia és una referència per a molts gironins i gironines i tinc la sort que ha volgut acompanyar-me als llocs d'honor de la llista per guanyar l'alcaldia», ha assenyalat.

Garcia Rovira està actualment jubilada, però ha estat catedràtica d'Història Contemporània de la UdG, directora del Museu Memorial de l'Exili (MUME) i degana de la Facultat de Lletres, entre altres. Diu que ha decidit donar suport a la candidatura de Paneque perquè Girona «necessita una pluralitat de veus que responguin a la diversitat de la nostra població». A més, creu que la cultura no s'ha de limitar només al centre de la ciutat, sinó que «ha d'arribar a tots els barris». En aquest sentit, considera que Paneque coneix aquests barris i té «un projecte real de ciutat».