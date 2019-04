La CUP es presenta per primera vegada a les eleccions municipals de Bescanó

D'esquerra a dreta: F.C. Puig, A.M. Berenguer i J.F. Garcia.

La CUP ha anunciat aquesta setmana a través d'un comunicat que presentaria candidatura per primera vegada a les eleccions municipals de Bescanó. Segons la formació, «després de tants anys i d'herència de formes de govern conservadores, considerem necessari canviar la forma i el fons a l'hora de governar. Aquesta nova forma de governar ha de ser més oberta i participativa. Passem per un moment de canvi de cicle i de ruptura amb el règim del 78 i la restauració borbònica».

El partit constata que «ja a les primeres eleccions municipals una candidatura anomenada Unitat Popular Bescanonina va ser un gran revulsiu perquè trencava amb l'ostracisme de la dictadura. Ara, salvant les distàncies, ens cal un nou revulsiu que ve marcat també pel context de l'1 d'octubre». Fent referència a l'estructura política del municipi, el grup afirma que «Bescanó ha estat marcat pel bipartidisme a nivell institucional des de fa anys i això ha limitat les potencialitats del nostre poble. Pensem que després de les eleccions municipals hi haurà tres grups al ple municipal i això serà un benefici per a tots els pobles de Bescanó».

El programa polític es basa en quatre eixos bàsics: «Política social, cultura i educació; habitatge públic de lloguer social i per a persones en risc d'exclusió; sobirania municipal i activació econòmica; i treball pel territori, el medi ambient i el món rural». La llista està formada per 11 candidats i encapçalada per Francesc Carles Puig, Anna Maria Berenguer, i Juan Francisco Garcia.