ERC de Cassà vol embellir i dinamitzar els aparadors buits

ERC de Cassà de la Selva informa que un dels principals objectius del partit per la propera legislatura és incentivar l'obertura de noves activitats econòmiques i treballar per la millora de la imatge i rehabilitació del nucli històric. En aquesta línia, la formació proposa el desenvolupament d'un pla d'embelliment i dinamització d'aparadors buits.

En un primer moment, el partit proposa realitzar un pla d'embelliment d'aquests espais buits perquè es puguin transformar en espais d'exposició d'elements amb interès turístic, com el procés d'elaboració del suro, elements històrics, patrimonials o informatius, o mostres artístiques. L'objectiu és revitalitzar i dinamitzar zones on anteriorment hi havia hagut comerços, com per exemple el nucli històric, facilitant la seva adequació i l'obertura de noves activitats. Un altre repte de la formació és que «conjuntament amb els incentius fiscals i bonificacions existents, en un segon nivell del pla de dinamització es prioritzi que aquests antics espais comercials puguin tornar a acollir activitats econòmiques i comerços, treballant perquè l'Ajuntament actuï de nexe».

Per ERC, «és important aquest projecte de reactivació, embelliment i dinamització d'espais comercials sense vida amb la finalitat de revitalitzar el comerç local i el municipi», apunta el grup.